Bournemouth w osłabieniu pokonał Celtę i wygrał 10. mecz z rzędu — Sky Sports News
„Bournemouth” pokonał „Celtę” 2:1 w meczu Ligi Europy na stadionie Estadio Abanca-Balaídos. Angielski zespół od 23. minuty grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Bafodé Diakité, jednak odrobił straty i odniósł zwycięstwo.
Przebieg meczu
Gospodarze otworzyli wynik w 19. minucie: Iago Aspas zszedł z prawej strony pola karnego i uderzył w dalszy róg. Wcześniej gol Pablo Durána został anulowany z powodu spalonego.
Po analizie VAR żółta kartka Diakité została zamieniona na czerwoną za spóźniony faul na Couhaibie Drioueche. Na początku drugiej połowy Álvaro Rodríguez głową wykończył dośrodkowanie Amine’a Adliego i wyrównał wynik.
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Dziesiąte zwycięstwo z rzędu
W 78. minucie zwycięskiego gola zdobył Rayan. Adrien Truffert przechwycił piłkę i rozpoczął atak, a Marcus Tavernier wyłożył piłkę Rayanowi do strzału.
Jak podaje Sky Sports News, to zwycięstwo było dla Bournemouth dziesiątym z rzędu we wszystkich rozgrywkach i przedłużyło klubowy rekord. Zespół został również pierwszym angielskim, który wygrał pierwszych pięć meczów w dużych europejskich rozgrywkach.