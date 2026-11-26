„Bournemouth” pokonał „Celtę” 2:1 w meczu Ligi Europy na stadionie Estadio Abanca-Balaídos. Angielski zespół od 23. minuty grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Bafodé Diakité, jednak odrobił straty i odniósł zwycięstwo.

Przebieg meczu

Gospodarze otworzyli wynik w 19. minucie: Iago Aspas zszedł z prawej strony pola karnego i uderzył w dalszy róg. Wcześniej gol Pablo Durána został anulowany z powodu spalonego.

Po analizie VAR żółta kartka Diakité została zamieniona na czerwoną za spóźniony faul na Couhaibie Drioueche. Na początku drugiej połowy Álvaro Rodríguez głową wykończył dośrodkowanie Amine’a Adliego i wyrównał wynik.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dziesiąte zwycięstwo z rzędu

W 78. minucie zwycięskiego gola zdobył Rayan. Adrien Truffert przechwycił piłkę i rozpoczął atak, a Marcus Tavernier wyłożył piłkę Rayanowi do strzału.

Jak podaje Sky Sports News, to zwycięstwo było dla Bournemouth dziesiątym z rzędu we wszystkich rozgrywkach i przedłużyło klubowy rekord. Zespół został również pierwszym angielskim, który wygrał pierwszych pięć meczów w dużych europejskich rozgrywkach.

Czytaj nas na