W Niemczech klub piłkarski Borussia Dortmund nie przedłuży umowy sponsorskiej z Rheinmetall, największym niemieckim producentem uzbrojenia, po wygaśnięciu obecnego kontraktu w czerwcu 2027 roku. O decyzji podjętej po dwóch latach protestów i krytyki ze strony kibiców informuje Deutsche Welle.

Kontrakt zakończy się w 2027 roku

Dyrektor klubu z Dortmundu Carsten Cramer potwierdził, że umowa nie zostanie odnowiona po upływie jej terminu. Jak stwierdził, partnerstwo od początku budziło kontrowersje, a zakończenie współpracy zmniejszy możliwości finansowe klubu. Zaznaczył, że Borussia będzie musiała przeanalizować planowane inwestycje i szukać realnych rozwiązań.

Rheinmetall został partnerem klubu w 2024 roku. Logo firmy umieszczano na nośnikach reklamowych i innych powierzchniach, w tym na dortmundzkim stadionie Westfalenstadion, mieszczącym 83 tysiące widzów. Wartość porozumienia szacowano na 7–9 mln euro rocznie.

Protesty członków klubu

Podczas walnego zgromadzenia Borussii w 2024 roku 556 z 855 obecnych członków klubu zagłosowało przeciwko umowie w niewiążącym głosowaniu. Za partnerstwem opowiedziało się 247 osób, a kolejnych 52 wstrzymało się od głosu. Cramer oświadczył, że ten wynik wpłynął na ostateczną decyzję.

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Część kibiców sprzeciwiała się współpracy, ponieważ Rheinmetall sprzedaje uzbrojenie głównie Niemcom, Ukrainie i NATO. Krytycy uważali, że obecność producenta broni w klubie jest sprzeczna z deklarowanymi wartościami Borussii, która opowiada się za społeczeństwem wolnym od rasizmu, antysemityzmu, wrogości wobec osób LGBTQIA+, seksizmu, przemocy i dyskryminacji.

Wpływ kibiców w Bundeslidze

Cramer nazwał współpracę z Rheinmetall wyjątkowym i odosobnionym przypadkiem. Odwołał się również do zasady „50+1”, zgodnie z którą niemieckie kluby piłkarskie są w większości kontrolowane przez swoich członków, dlatego kierownictwo musi brać pod uwagę głos kibiców.

Borussia nie jest pierwszym klubem Bundesligi, który zrewidował ustalenia komercyjne po krytyce ze strony fanów. Wcześniej Bayern zakończył współpracę z działem turystyki rządu Rwandy przed wygaśnięciem kontraktu, a dwa lata wcześniej zrezygnował z umowy z Qatar Airways.

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