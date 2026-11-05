Niemiecki dostawca komponentów motoryzacyjnych Bosch planuje do końca 2029 roku zlikwidować kolejne 750 miejsc pracy w dziale mobilności w swoim ośrodku rozwojowym w Abstatt, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia. Firma potwierdziła swoje plany dziennikowi gospodarczemu Handelsblatt, informuje Anadolu Agency. Bosch zaznaczył, że redukcje zostaną przeprowadzone w sposób społecznie odpowiedzialny.

Przyczyny redukcji

Bosch wiąże tę decyzję z rosnącą konkurencją ze strony chińskich producentów oraz przeniesieniem rozwoju systemów do swojego centrum w Chinach, które współpracuje z lokalnymi klientami. Chińscy producenci samochodów coraz częściej stają się pierwszymi klientami nowych technologii, w tym elektronicznych systemów kierowania i hamowania.

Regionalny dyrektor finansowy Mohammed Abraham oświadczył, że zadania związane z obsługą klientów nie będą już realizowane w Abstatt. Jak powiedział, aby długoterminowo zachować rolę tego ośrodka, firma musi dostosować swoją strukturę i koszty.

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Łączna liczba ogłoszonych redukcji

Jednocześnie ośrodek w Abstatt zachowa status centrum rozwoju. Wraz z ogłoszoną wcześniej redukcją 900 miejsc pracy w zakładzie Bosch w Norymberdze, łączna liczba zapowiedzianych redukcji w niemieckim dziale mobilności osiągnęła 23 650.

We wrześniu Bosch informował o zamiarze likwidacji około połowy miejsc pracy w zakładzie w Norymberdze. Niemiecki przemysł motoryzacyjny również znajduje się pod presją z powodu konkurencji z Chin, amerykańskich ceł oraz niskiej rentowności pojazdów elektrycznych.

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