W Johannesburgu w Republice Południowej Afryki szybki bowler reprezentacji RPA Kagiso Rabada zdobył wszystkie pięć wicketów Bangladeszu pierwszego dnia inauguracyjnego meczu testowego. Na przerwę na herbatę Bangladesz, który wygrał losowanie i wybrał grę w ataku jako pierwszy, schodził z wynikiem 184/5.

Pięć wicketów Rabady

Jak informuje Channel NewsAsia, w chwili przerwy na herbatę Rabada miał statystyki 5/33 w 11 overach. Był to jego 18. występ z pięcioma wicketami w karierze testowej.

Już pierwszą piłką meczu 31-letni Rabada wyeliminował debiutanta Mahfizula Islama. Batter zagrał z grubą krawędzią, a Marco Jansen złapał piłkę na pozycji gully. Był to czwarty przypadek, gdy RPA zdobyła wicket pierwszą piłką meczu testowego.

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Opór batterów Bangladeszu

Rabada wyeliminował również Mominula Haque'a bez zdobytych runów i wybił kapitana Najmula Hossaina Shanto, który zdobył 12 runów. Bangladesz miał wówczas wynik 22/3.

Po przerwie obiadowej bowler zdobył wicket Tanzida Hasana, który uzyskał 67 runów, a następną piłką wyeliminował Mushfiqura Rahima. Towhid Hridoy pozostał niepokonany z 66 runami na przerwę na herbatę, notując trzecie z rzędu testowe półwiecze. Wraz z nim na boisku był Litton Das, który zdobył 30 runów.

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