W północnym regionie Tigraj w Etiopii nasiliły się walki między siłami federalnymi kraju a wojskami Tigraju w pobliżu granicy z Erytreą. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na lokalne media i władze Tigraju.

Walki w dwóch rejonach

Według lokalnego serwisu Ethiopia Observer starcia odnotowano w rejonach Gual-Gemgalo i Nafra, niedaleko granicy z Erytreą. Organizacja monitorująca konflikty ACLED podała, że siły federalne przejęły kontrolę nad Gual-Gemgalo, miejscowością między Shiraro a Badme, i posunęły się w kierunku Geza-Tagaru oraz Sembelu.

Napięcia na granicy

Wznowienie walk następuje w czasie zwiększania obecności wojskowej Etiopii i Erytrei wzdłuż wspólnej granicy. ACLED udokumentowała również bezpośrednie starcia wojskowe między armiami obu krajów.

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Napięcia między Addis Abebą a Asmarą nasiliły się w związku z dążeniem Etiopii do uzyskania dostępu do Morza Czerwonego oraz oskarżeniami o wojskowe wspieranie grup zbrojnych. Premier Etiopii Abiy Ahmed w czwartek oskarżył Erytreę o uzbrajanie grup wrogich jego rządowi, jednocześnie odrzucając twierdzenia, że Etiopia zamierza najechać sąsiedni kraj, aby uzyskać dostęp do morza.

Walki między siłami federalnymi a wojskami Tigraju wznowiły się we wrześniu, zagrażając porozumieniu pokojowemu zawartemu w Pretorii w listopadzie 2022 roku, które zakończyło dwuletnią wojnę na północy Etiopii. Badme, położone niedaleko ostatnich starć, znajdowało się w centrum wojny granicznej między Etiopią a Erytreą w latach 1998–2000. W 2002 roku międzynarodowa komisja graniczna przyznała miasto Erytrei.

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