Dwukrotny mistrz US Open Bryson DeChambeau zgodził się występować w DP World Tour, europejskim tourze golfowym, w przyszłym sezonie. 17 listopada poinformowało o tym BBC Sport.

Wniosek o dołączenie do touru

Według publikacji DeChambeau z powodzeniem złożył wniosek o dołączenie do European Tour przed terminem, który upłynął w niedzielę. Jako pierwszy poinformował o tym The Telegraph.

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Zakończenie LIV Golf

DeChambeau dołączył do finansowanej przez Arabię Saudyjską serii LIV Golf w czerwcu 2022 roku wraz z innymi znanymi zawodnikami. Pozostał oddany temu tourowi nawet po tym, jak saudyjski państwowy fundusz majątkowy wycofał wsparcie finansowe dla tego projektu w kwietniu.

Wcześniej w tym miesiącu golfista oświadczył, że zrobił wszystko, co w jego mocy, aby uratować LIV Golf. Jednocześnie tour potwierdził zamiar stopniowego zakończenia działalności. W maju DeChambeau zaprzeczał doniesieniom, że zamierza opuścić LIV Golf przed końcem roku.

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