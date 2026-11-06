Brighton pokonał Getafe dzięki golowi Yalcouyé — Sky Sports News

Brighton wygrał na wyjeździe z Getafe 1:0 w meczu Ligi Konferencji. Jedynego gola na stadionie Coliseum zdobył pomocnik z Wybrzeża Kości Słoniowej Malick Yalcouyé, który w 64. minucie głową skierował piłkę do bramki gospodarzy.

Gol po zgraniu Costinhi

Przed zdobyciem bramki Costinha zgrał piłkę głową wzdłuż bramki, po czym Yalcouyé wykończył akcję z bliskiej odległości. Wcześniej Jaouen Hadjam dwukrotnie trafił w konstrukcję bramki Brighton.

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Trener Brighton Fabian Hürzeler dokonał pięciu zmian w składzie w porównaniu z poprzednim meczem, w którym zespół pokonał Manchester City 1:0. Yalcouyé zdobył jedyną i zwycięską bramkę w spotkaniu z Getafe.

Piąte miejsce w tabeli

W drugiej połowie rezerwowy Brighton Ibrahim Osman mógł podwyższyć prowadzenie, ale nie wykorzystał okazji z bliskiej odległości. Jak informuje Sky Sports, po trzech meczach angielski klub pozostaje niepokonany w turnieju i zajmuje piąte miejsce w tabeli fazy ligowej. Brighton ma do rozegrania jeszcze trzy mecze przed zakończeniem tego etapu.

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