Brighton w Anglii rozgromił rumuńską Universitateę Craiova 4:0 w meczu Ligi Konferencji na stadionie American Express. Ibrahim Osman zdobył swoje pierwsze gole dla angielskiego klubu, strzelił dwa gole i zanotował asystę.

Szybki gol i czerwona kartka

Gospodarze otworzyli wynik już w trzeciej minucie. Osman wykończył akcję, w której uczestniczyli także Ferdi Kadioglu, Charalampos Kostoulas i Jack Hinshelwood. W 33. minucie Maxim De Cuyper przechwycił poprzeczne podanie rywali i strzałem z dystansu podwoił przewagę Brighton.

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Przed przerwą Universitatea Craiova została osłabiona. W 39. minucie obrońca Vladimir Screciu otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę za niebezpieczne nadepnięcie na kostkę Matta O’Rileya.

Dwa gole Osmana

W drugiej połowie Osman asystował przy golu Kostoulasa, który w 61. minucie zdobył trzecią bramkę z ostrego kąta. Dwie minuty później Osman trafił po raz drugi, ustalając końcowy wynik. Po czterech meczach w turnieju Brighton ma 10 punktów, informuje Sky Sports News.

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