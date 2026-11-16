Na marginesie szczytu klimatycznego ONZ w Antalyi w Turcji Brazylia przedstawiła globalną mapę drogową przejścia od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii. Liczący niemal 200 stron dokument ma stać się praktycznym narzędziem dla państw planujących zmniejszenie zależności od ropy naftowej, gazu i węgla, poinformowała Deutsche Welle.

Mapa drogowa przewiduje stopniowe przejście w latach 2028–2033. Proponuje działania uwzględniające zależność poszczególnych krajów od paliw kopalnych oraz ich możliwości finansowe. Wśród zaproponowanych narzędzi są ograniczenie subsydiów na ropę, gaz i węgiel, rozwój energetyki słonecznej i wiatrowej, a także zmniejszenie emisji metanu.

Koalicja państw na rzecz transformacji energetycznej

Inicjatywa uzupełnia pracę koalicji państw utworzonej po tym, jak negocjacje ONZ nie przyniosły jasnego planu realizacji porozumienia o odejściu od paliw kopalnych. W kwietniu 57 krajów przeprowadziło pierwszą konferencję w kolumbijskiej Santa Marcie, poświęconą praktycznej realizacji takiego przejścia. Wśród uczestników były Kanada, Norwegia, Brazylia, Nigeria, Meksyk, Australia, Niemcy i Vanuatu.

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Podczas spotkania omawiano opracowanie planów krajowych, reformę systemów finansowych i handlowych, ograniczenie subsydiów oraz wsparcie dla osób, których praca zależy od branż paliw kopalnych. Drugą konferencję koalicji planuje się przeprowadzić w przyszłym roku na Tuvalu.

Plany poszczególnych państw

Po spotkaniu w Santa Marcie Niemcy, Francja i Niderlandy opublikowały własne plany odejścia od paliw kopalnych, choć nie zawierają one nowych zobowiązań. Finlandia przedstawiła swoją mapę drogową w pierwszym tygodniu szczytu klimatycznego.

Analitycy NewClimate Institute oraz włoskiego centrum analiz klimatycznych ECCO uważają, że koalicja na razie nie będzie miała natychmiastowego wpływu na negocjacje, jednak może podtrzymywać dynamikę polityczną i gromadzić doświadczenie na potrzeby przyszłych decyzji. Turcja jednocześnie wzywa kraje do poparcia celu, jakim jest zwiększenie do 2035 roku udziału energii elektrycznej w końcowym zużyciu energii do 35%, wobec około 20% obecnie.

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