Operator brazylijskiej giełdy B3 wraz z sześcioma dużymi firmami finansowymi planuje uruchomić stablecoina Open BRL, powiązanego z brazylijskim realem. B3 i jej partnerzy spodziewają się uruchomić platformę płatności i rozliczeń transakcji na aktywach cyfrowych w pierwszym kwartale 2027 roku, podaje CoinDesk.

Wspólny token dla banków

Do projektu dołączyły Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Safra, Santander i XP. Uczestnicy będą finansować inicjatywę i wykorzystywać Open BRL we własnych projektach dotyczących aktywów cyfrowych, jednak nie ujawnili wysokości inwestycji.

Token będzie emitowany przez Banco B3. Każdy Open BRL będzie zabezpieczony jednym realem w rezerwach, a posiadacze będą mogli w dowolnym momencie wymienić tokeny na reale. Inne instytucje finansowe będą mogły dołączyć do systemu od momentu jego uruchomienia.

Według wiceprezesa B3 ds. produktów Luiza Masagao banki zachowają własne tokeny do użytku wewnętrznego, podczas gdy Open BRL ma umożliwiać transfery środków między instytucjami za pośrednictwem infrastruktury B3.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozliczenia transakcji tokenizowanymi akcjami

Na początkowym etapie platformą będzie zarządzać B3, a komitet sterujący określi zasady zarządzania, działania systemu, standardy techniczne i ceny. W przyszłości partnerzy mogą wyodrębnić sieć jako niezależną spółkę.

B3 planuje również wykorzystywać Open BRL do rozliczania transakcji tokenizowanymi akcjami na rozwijanej przez siebie platformie cyfrowej. Transfery między portfelami kryptowalutowymi mogą uruchamiać inteligentne kontrakty, które automatyzują etapy rozliczeń.

Dominacja dolarowych stablecoinów

Według danych brazylijskiej administracji podatkowej Receita Federal obywatele kraju zadeklarowali w 2025 roku transakcje stablecoinami o wartości 404,8 mld reali, co stanowi około 80% całej zadeklarowanej aktywności kryptowalutowej. Prawie 90% tego wolumenu przypadło na USDT firmy Tether.

Masagao oświadczył, że grupa działa w ramach obowiązujących zasad i poinformowała bank centralny Brazylii. Przepisy dla platform kryptowalutowych, które weszły w życie w lutym, wymagają uzyskania licencji i traktują transakcje stablecoinami jako transakcje walutowe. Regulatorzy nie ustanowili jeszcze odrębnych wymogów licencyjnych dla emitentów lokalnych stablecoinów.

Czytaj nas na