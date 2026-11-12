W Brazylii traderzy uznali za nieatrakcyjne ceny rosyjskiego oleju napędowego, który pierwotnie był przeznaczony do dostaw do USA. Jak podaje The Moscow Times, powołując się na Bloomberg, amerykańskie paliwo mogłoby kosztować brazylijskich importerów mniej.

Oferta na 1,1 mln baryłek

Prezes stowarzyszenia importerów paliw Abicom Sérgio Araújo powiedział Bloombergowi, że brazylijskim importerom zaoferowano co najmniej cztery partie rosyjskiego oleju napędowego o łącznej objętości 1,1 mln baryłek, z dostawą w tym miesiącu.

Jeśli Brazylia kupi wszystkie cztery partie, ich wolumen będzie niemal dwukrotnie większy niż wolumen oleju napędowego, który kraj importował z Rosji w październiku. Traderzy potwierdzili również Bloombergowi, że otrzymywali takie oferty w ciągu ostatniego tygodnia, jednak ceny nie były konkurencyjne w porównaniu z olejem napędowym produkowanym w USA.

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Tankowce zmieniły kurs

Brazylia pokrywa importem około jedną trzecią swojego zapotrzebowania na olej napędowy. Pod koniec roku popyt zwykle rośnie, ponieważ rolnicy używają paliwa do pracy maszyn, a przewoźnicy transportują nawozy.

Ładunki zaoferowane Brazylii były częścią porozumienia między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Rosji, państwa-agresora, Władimirem Putinem, o którym Trump ogłosił 9 października. Zgodnie z tym porozumieniem Rosja miała dostarczyć ponad 300 tys. ton metrycznych paliwa do USA i na inne rynki w październiku, kolejne 500 tys. ton w listopadzie, a wkrótce potem 1 mln ton.

Wszystkie tankowce z rosyjskimi produktami naftowymi płynące do USA zmieniły trasę po tym, jak amerykańskie firmy odmówiły zakupu paliwa z powodu sankcji i ryzyka prawnego.

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