Brazylijski narciarz alpejski Lucas Pinheiro Braathen wygrał slalom gigant mężczyzn podczas zawodów Pucharu Świata w Copper Mountain w stanie Kolorado w USA. Uzyskał łączny czas 2 minuty i 21,01 sekundy oraz odniósł drugie zwycięstwo w sezonie, podaje Channel NewsAsia.

Przewaga w drugim przejeździe

Po pierwszym przejeździe Braathen tracił 0,33 sekundy do Austriaka Stefana Brennsteinera. Jednak w drugim przejeździe Brazylijczyk odrobił stratę i wyprzedził rywala o 0,14 sekundy. Brennsteiner, który prowadził po pierwszej próbie i w ubiegłym roku wygrał zawody w Copper Mountain, ukończył rywalizację z czasem 2 minuty i 21,15 sekundy.

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Braathen popełnił błędy pod koniec obu przejazdów, lecz w drugiej próbie zdołał utrzymać prędkość. Po finiszu oświadczył, że skutecznie pokonał trasę, trzymał się obranej linii i zachował determinację.

Trzecie miejsce zajął zawodnik z Niemiec

Trzeci był niemiecki narciarz alpejski Anton Grammel, który pokonał trasę w 2 minuty i 21,55 sekundy. Stracił do zwycięzcy 0,54 sekundy i awansował na podium z czwartej pozycji po pierwszym przejeździe. Dla Pinheiro Braathena było to czwarte z rzędu zwycięstwo w slalomie gigancie.

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