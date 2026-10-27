W Brazylii anulowano paszporty prawicowego senatora Flávio Bolsonaro po tym, jak oświadczył, że zakazano mu opuszczania kraju. informuje Buenos Aires Times. Według publikacji, we wtorek nie było oficjalnych zapisów o wyjeździe Bolsonaro z Brazylii, a jego miejsce pobytu pozostawało nieustalone.

W poniedziałek Bolsonaro opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym powiedział, że sędzia Sądu Najwyższego zakazał mu wyjazdu z kraju i nakazał oddać paszporty. Oświadczył, że zastosuje się do nakazu, jednak do wtorkowego popołudnia tego nie zrobił.

Oświadczenia o możliwym wyjeździe

Anonimowe źródło w policji poinformowało AFP, że paszporty Bolsonaro zostały anulowane. Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego Argentyny oraz służby migracyjne tego kraju również zdementowały doniesienia lokalnych mediów, że miał on rzekomo wjechać do Argentyny.

Według samego Flávio Bolsonaro wymóg oddania paszportów powiązano z komentarzem jego brata Eduardo Bolsonaro, który przebywa w Stanach Zjednoczonych. Dwa dni przed wyborami Eduardo powiedział w amerykańskim podcaście, że poparłby wyjazd brata z kraju w przypadku porażki. Flávio Bolsonaro oświadczył, że nie zamierza opuszczać Brazylii, obiecał oddać paszporty i bronić się przed nałożonymi na niego ograniczeniami.

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Po wyborach

45-letni Bolsonaro przegrał wybory prezydenckie, które odbyły się w niedzielę, z urzędującym prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą. Odmówił uznania porażki, oświadczył, że zamierza zaskarżyć wynik w sądzie, i skarżył się na wydłużenie czasu głosowania oraz świadczenia socjalne ogłoszone podczas kampanii.

Jego partia i sojusznicy, według Buenos Aires Times, uznali wynik głosowania. AFP odnotowała również kolumnę pojazdów wyjeżdżającą z rezydencji Bolsonaro w Brasílii, lecz nie zdołała ustalić, czy senator znajdował się w jednym z samochodów.

Sędzia brazylijskiego Sądu Najwyższego Flávio Dino osobno polecił policji zbadać możliwe zagraniczne finansowanie kampanii wyborczej Bolsonaro oraz domniemaną ingerencję z zagranicy, w tym manipulacje w mediach społecznościowych.

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