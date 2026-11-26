Brad Pitt i Angelina Jolie poinformowali, że poza sądem uregulowali długotrwały spór prawny dotyczący sprzedaży udziału Jolie we francuskiej winiarni Château Miraval, którą kupili razem. Aktorzy nie ujawnili warunków porozumienia.

„Uregulowaliśmy sprawę poza sądem w najlepszym interesie naszej rodziny i nie będziemy jej dalej komentować” — głosi oświadczenie cytowane przez Channel NewsAsia. W oświadczeniu podkreślono również, że komentarze anonimowych źródeł w mediach nie pochodzą ani od nich, ani od osób im bliskich.

Spór wokół Château Miraval

W trakcie batalii sądowej Jolie sprzedała swój udział w winiarni podmiotowi należącemu do Stoli Group, producenta wódki Stolichnaya. Pitt twierdził w dokumentach sądowych, że sprzedaż naruszyła porozumienie, zgodnie z którym obie strony musiały wcześniej zatwierdzać takie decyzje.

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W pozwie wzajemnym Jolie oskarżyła byłego męża o mściwość. Wcześniej twierdziła również w dokumentach sądowych, że Pitt odmówił odkupienia jej udziału, ponieważ nie zgodziła się podpisać umowy o zachowaniu poufności. Jej zespół prawny uważał, że dokument miał na celu niedopuszczenie do publicznych wypowiedzi o domniemanej przemocy domowej.

Rozwód sfinalizowano w 2024 roku

Pitt i Jolie, którzy mają sześcioro dzieci, rozstali się w 2016 roku po 12 latach związku. Ich rozwód został ostatecznie sfinalizowany w 2024 roku. Para rozpoczęła związek po wspólnych zdjęciach do filmu „Pan i pani Smith” z 2005 roku.

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