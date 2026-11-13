Kontrakty terminowe na ropę Brent wróciły do poziomu 96 dolarów za baryłkę w związku ze wzrostem ryzyk geopolitycznych wokół Iranu i słabnącym optymizmem dotyczącym możliwych porozumień pokojowych. We wczesnym piątkowym handlu ceny ropy odrobiły spadek z początku listopada.

Ryzyka geopolityczne dla rynku

Jak podaje OilPrice, prezydent USA Donald Trump dał do zrozumienia, że nie potrzebuje porozumienia z Iranem. Jednocześnie publikacja pisze o nasileniu izraelskiej presji na wznowienie wojskowych uderzeń na Teheran.

Na notowania wpłynęły również pogarszające się perspektywy pokojowego uregulowania wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską — państwo-agresora — przeciwko Ukrainie oraz kilka uderzeń Huti w stacje pomp w Arabii Saudyjskiej. Według oceny OilPrice czynniki te podają w wątpliwość oczekiwania Międzynarodowej Agencji Energetycznej dotyczące nadwyżki podaży ropy w czwartym kwartale 2026 roku.

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Prognoza OPEC dotycząca popytu

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową utrzymała prognozę wzrostu światowego popytu na ropę w 2026 roku na poziomie 180 tys. baryłek dziennie. Jednocześnie OPEC podniosła szacunek wzrostu globalnego zużycia w 2027 roku do 2,55 mln baryłek dziennie.

Prognozę tę opublikowano mimo słabszego popytu w Chinach i rosnących dostaw z krajów nienależących do OPEC.

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