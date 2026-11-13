Ropa Brent wzrosła w czwartek o ponad 1% — do około 94 dolarów za baryłkę — po wpisie prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącym Iranu. Dzień wcześniej notowania na krótko spadły poniżej 90 dolarów za baryłkę. Jak podaje OilPrice, od szczytu pod koniec października na poziomie 118 dolarów Brent potaniała łącznie o około 20% w związku z oczekiwaniami deeskalacji na Bliskim Wschodzie oraz rozmowami między Ukrainą a Rosją prowadzonymi za pośrednictwem USA.

Ryzyko dla żeglugi przez Cieśninę Ormuz

Wydanie zauważa, że dostawy ropy przez Cieśninę Ormuz oraz z Bliskiego Wschodu w ostatnich tygodniach powróciły niemal do poziomu sprzed wojny. Jednocześnie wzrost wolumenu przewozów nie oznacza zmniejszenia zagrożenia dla żeglugi.

Według danych Washington Institute for Near East Policy, przytaczanych przez Reutersa, w październiku w rejonie Cieśniny Ormuz odnotowano 37 ataków na statki — był to najwyższy miesięczny wynik od początku wojny 28 lutego. Co najmniej 10 statków zostało zaatakowanych w pierwszych dziesięciu dniach listopada, pisze OilPrice.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna oceniała, że do połowy października transport baryłki ropy z Zatoki Perskiej do Azji dużym tankowcem kosztował ponad 37 dolarów. Było to ponad pięć razy więcej niż przed wojną. Wysokie składki ubezpieczeniowe i stawki frachtowe, według oceny wydania, nadal zwiększają koszty eksportu ropy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowiska Waszyngtonu i Teheranu

Trump we wpisie na Truth Social oświadczył, że USA nie potrzebują porozumienia z Iranem. Po tym Brent wzrosła do około 94 dolarów za baryłkę, podało CNBC. Wcześniej prezydent USA mówił, że nowe uderzenia na Iran nie są obecnie potrzebne, ale Stany Zjednoczone są gotowe do nowej kampanii wojskowej, jeśli będzie to konieczne.

Przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf powiedział Al Jazeerze, że Teheran oczekuje odpowiedzi Waszyngtonu na siedem warunków rozpoczęcia rozmów pokojowych. Wśród nich wymienił zniesienie amerykańskiej blokady w Zatoce Omańskiej, zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach oraz odmrożenie irańskich środków. Ghalibaf oświadczył również, że zasady żeglugi w Cieśninie Ormuz nie powrócą do reguł sprzed wojny.

Według danych Signal Ocean, cytowanych przez Cyprus Shipping News, 6 listopada dzienne zarobki supertankowców na trasie Zatoka Perska–Chiny wynosiły około 1,29 mln dolarów, spadając w ciągu tygodnia o 4,8%. Stawki pozostawały jednak znacznie wyższe niż przed rozpoczęciem wojny.

Czytaj nas na