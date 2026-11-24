Brentford 23 listopada 2026 roku rozgromił Everton 4:0 w meczu Premier League na stadionie Gtech Community Stadium. Jak informuje Sky Sports, Keane Lewis-Potter strzelił dwa gole w pierwszej połowie, a Everton od 40. minuty grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jamesa Tarkowskiego.

Dublet Lewisa-Pottera

Gospodarze otworzyli wynik w połowie pierwszej połowy: Jadon Anthony przygotował okazję Lewisowi-Potterowi, którego strzał po rykoszecie minął bramkarza Evertonu Jordana Pickforda. Cztery minuty później Lewis-Potter strzelił po raz drugi. Po rozegraniu rzutu wolnego jego pierwszy strzał został zablokowany, jednak zawodnik uderzył ponownie, a piłka znów zmieniła kierunek po rykoszecie.

Pod koniec pierwszej połowy Tarkowski początkowo otrzymał żółtą kartkę za faul na Yehorze Yarmoliuku. Po analizie zdarzenia przez VAR arbiter zmienił karę na czerwoną kartkę.

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Jeszcze dwa gole po przerwie

Na początku drugiej połowy główny trener Evertonu David Moyes wpuścił Jacka Grealisha, który po raz pierwszy zagrał po tym, jak w ubiegłym miesiącu nie znalazł się w kadrze zespołu. Nie zmieniło to jednak przebiegu meczu.

W 67. minucie Vitaly Janelt strzelił trzeciego gola dla Brentfordu, trafiając w górny róg z odległości około 25 jardów. Już w doliczonym czasie gry rezerwowy Fabio Carvalho ustalił końcowy wynik, zamykając dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dzięki zwycięstwu Brentford awansował na szóste miejsce w tabeli, wyprzedzając Everton, który spadł na dziewiątą pozycję.

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