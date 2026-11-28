W Manchesterze Brentford odniósł pierwsze od 1937 roku zwycięstwo nad Manchesterem United na stadionie Old Trafford. Callum Wilson strzelił dwa gole, a pierwszy domowy mecz Mauricio Pochettino na czele klubu z Manchesteru zakończył się porażką. Informuje o tym BBC Sport.

Dublet Wilsona i gole pod koniec meczu

Wilson otworzył wynik, uwalniając się spod krycia Lenny'ego Yoro, a następnie zdobył drugą bramkę po podaniu Dango Ouattary. W 52. minucie napastnik został zmieniony przez Kevina Schade z powodu urazu, którego charakteru nie sprecyzowano.

Schade pod koniec spotkania strzelił ostatniego gola dla Brentford. Obrońca Kristoffer Ajer także zdobył późną bramkę. Ouattara asystował przy pierwszym golu, a po podaniu Mikkela Damsgaarda zagrał do Wilsona w akcji, która zakończyła się drugą bramką napastnika.

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Oceny zawodników

Najwyższą ocenę w Brentford od BBC Sport otrzymał Mikkel Damsgaard — dziewięć punktów na 10. Autor materiału zwrócił uwagę na jego udział w stworzeniu pierwszego gola oraz podanie, po którym Ouattara rozwinął akcję przed drugim trafieniem Wilsona.

Po osiem punktów otrzymali Wilson, Ouattara, Jadon Anthony, Mamadou Sangare i Ajer. Najniższe oceny w Manchesterze United — po cztery punkty — dostali Lenny Yoro i Lisandro Martinez. Yoro nie zdołał upilnować Wilsona przy pierwszym golu, a Martinez, który grał na pozycji lewego obrońcy, został zmieniony w przerwie.

Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Amad Diallo i Joshua Zirkzee otrzymali po sześć punktów. Harry Maguire w pierwszej połowie trafił w poprzeczkę, a także miał groźne sytuacje pod bramką rywala, jednak obrona gospodarzy nie poradziła sobie z atakami Brentford.

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