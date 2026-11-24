Brytyjczyk Henry Patten zakończył współpracę z Heliovaarą i zagra ze Skupskim — Sky Sports News
Brytyjski tenisista Henry Patten zakończył współpracę z Finem Harrim Heliovaarą i w 2027 roku będzie grał w parze z innym Brytyjczykiem, Nealem Skupskim. W czasie wspólnych występów Patten i Heliovaara zdobyli trzy tytuły turniejów Wielkiego Szlema.
Decyzja po ATP Finals
Jak informuje Sky Sports News, Patten zadzwonił do Heliovaary w piątek i poinformował go o decyzji, by nie kontynuować wspólnych występów w przyszłym roku. Według fińskiego tenisisty, jesienią uzgodnili, że będą nadal grać razem.
W ubiegłym tygodniu Patten i Heliovaara świętowali wyróżnienie dla najlepszej męskiej pary roku podczas ATP Finals. W lipcu po raz drugi wspólnie wygrali Wimbledon.
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Nowi partnerzy na 2027 rok
Heliovaara napisał na swoim blogu, że decyzja Pattena była dla niego zaskoczeniem. Nazwał dwa i pół roku występów z Brytyjczykiem najlepszym okresem swojej kariery, ale zaznaczył, że po rozmowie odczuwał rozczarowanie i złość.
Fiński tenisista potwierdził również, że w 2027 roku będzie grał z Brytyjczykiem Julianem Cashem. Patten utworzy parę ze Skupskim.