Wielka Brytania, Włochy i Dania wezwały do bardziej kompleksowego i systemowego podejścia do przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz działalności przestępczej, która ją ułatwia. Wspólne oświadczenie liderów opublikowano po szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbył się w Dublinie.

Wspólne podejście wzdłuż szlaków migracyjnych

We wspólnym oświadczeniu liderzy potwierdzili zamiar wspierania ograniczenia skali nielegalnej migracji do Europy i wewnątrz kontynentu, informuje agencja Anadolu.

Podkreślili potrzebę kompleksowego, systemowego podejścia wzdłuż wszystkich szlaków nielegalnej migracji, opartego na priorytetach określonych wcześniej w Erywaniu. Dokument poparło również kilka innych państw.

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Granice, powroty i wymiana danych

W oświadczeniu mowa o znaczeniu gotowości i skutecznych środków dla zachowania integralności granic. Wśród wskazanych kierunków są przeciwdziałanie dezinformacji, rozwój innowacji oraz wzmocnienie współpracy wzdłuż szlaków migracyjnych.

Liderzy podkreślili także potrzebę skutecznych procedur powrotów i readmisji, szerszej transgranicznej wymiany informacji oraz przestrzegania konwencji międzynarodowych jako podstawy ochrony. Potwierdzili zamiar kontynuowania współpracy międzynarodowej, w tym z Unią Europejską i Radą Europy.

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