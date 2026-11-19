Wielka Brytania chce rozszerzyć współpracę przemysłowo-obronną z Turcją oraz zbadać możliwości wspólnego rozwoju i produkcji technologii obronnych. Brytyjski minister gotowości obronnej i przemysłu Luke Pollard powiedział o tym w pisemnych odpowiedziach dla Agencji Anadolu podczas wizyty w Ankarze.

Wspólne projekty obronne

Według Pollarda umowa dotycząca myśliwców Eurofighter Typhoon stała się ważnym kamieniem milowym w relacjach obu państw, jednak brytyjskie plany nie ograniczają się do tego programu. Londyn postrzega Turcję jako ważnego długoterminowego partnera w dziedzinie obronności i przemysłu.

Celem wizyty ministra było rozwijanie brytyjsko-tureckiego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, które przywódcy obu państw podpisali w lipcu na szczycie NATO w Ankarze. Jednym z priorytetów była działalność Turecko-Brytyjskiej Rady Przemysłu Obronnego, utworzonej w celu poszukiwania możliwości współpracy i usuwania przeszkód dla wspólnych projektów.

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Współpraca producentów

Pollard oświadczył również, że Wielka Brytania dąży do wzmocnienia więzi między brytyjskimi i tureckimi firmami oraz ich łańcuchami dostaw. Wyraził nadzieję, że wizyta będzie sprzyjać praktycznej współpracy w nadchodzących miesiącach i latach.

Komentując możliwą współpracę między tureckim programem myśliwca Kaan a Globalnym Programem Lotnictwa Bojowego GCAP, minister zaznaczył, że mają one odrębne wymagania i plany rozwoju. Decyzje dotyczące GCAP będą, jak powiedział, podejmowane przez Wielką Brytanię, Włochy i Japonię.

Pollard nazwał Turcję niezastąpionym sojusznikiem NATO i stwierdził, że jej siła militarna, zdolności przemysłowe oraz strategiczne położenie będą coraz ważniejsze dla bezpieczeństwa Europy. Dodał, że Wielka Brytania chce współpracować z Turcją, aby wzmocnić NATO, zwiększyć zdolność odstraszania Sojuszu oraz wkład Europy w bezpieczeństwo euroatlantyckie.

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