W Wielkiej Brytanii kierowcy w wieku od 70 lat mogą zostać zobowiązani do przechodzenia badania wzroku co trzy lata, w przeciwnym razie będą ryzykować utratę prawa jazdy. Jak informuje BBC News, ministrowie mogą zalecić ten krok w nowej strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego, której publikacji oczekuje się w najbliższych tygodniach.

Nowe wymogi dla starszych kierowców

Obecnie Brytyjczycy po 70. roku życia muszą odnawiać prawo jazdy raz na trzy lata, jednak wystarczy, że sami potwierdzą, iż ich wzrok spełnia wymogi. Zgodnie z nowym podejściem kierowcy będą musieli regularnie udowadniać, że spełniają minimalne standardy dotyczące wzroku.

Aby legalnie prowadzić samochód w Wielkiej Brytanii, osoba musi być w stanie odczytać standardową tablicę rejestracyjną z odległości 20 metrów. W razie potrzeby można używać okularów lub soczewek kontaktowych.

Kogo mogą dotyczyć zmiany

Prawo jazdy w Wielkiej Brytanii posiada około 6,5 mln osób w wieku powyżej 70 lat, z czego 1,6 mln ma 80 lat lub więcej. Propozycje są rozpatrywane po konsultacjach dotyczących aktualizacji przepisów dla starszych kierowców, które rozpoczęły się na początku ubiegłego roku.

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Dennis Reed, przedstawiciel organizacji Silver Voices, nazwał wybór granicy wieku dyskryminującym. Jednocześnie zaznaczył, że organizacja zasadniczo nie sprzeciwia się regularnym badaniom wzroku starszych kierowców.

Brytyjska Narodowa Służba Zdrowia oferuje bezpłatne badania wzroku osobom od 60. roku życia, jednak nie są one wystarczająco szczegółowe, aby potwierdzić zdolność do prowadzenia samochodu. BBC informuje, że władze rozważają również dokładniejsze przeprowadzanie tych badań.

W Ministerstwie Transportu podkreślono, że ostateczna decyzja w sprawie obowiązkowych testów dla kierowców od 70. roku życia nie została jeszcze podjęta, a resort nadal analizuje wyniki konsultacji.

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