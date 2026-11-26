W Wielkiej Brytanii rząd uzyska prawo do konsultacji w sprawie propozycji legislacyjnych Unii Europejskiej w ramach nowych umów dotyczących handlu rolno-spożywczego oraz systemu handlu emisjami. Jednocześnie kraj nie będzie miał prawa głosu ani formalnej roli w podejmowaniu decyzji w Brukseli, informuje Politico Europe.

Szczegóły ustaleń przedstawiono w tekstach prawnych opublikowanych przed wniesieniem do parlamentu projektu ustawy Cutting Costs (European Partnership). To właśnie ten projekt ma zapewnić wdrożenie umów uzgodnionych na szczycie Wielkiej Brytanii i UE w ubiegłym tygodniu.

Konsultacje bez prawa głosu

Obie umowy pozwalają stronie brytyjskiej wyrażać stanowisko w sprawie odpowiednich inicjatyw legislacyjnych UE na etapie ich opracowywania, w tym za pośrednictwem dyskusji ekspertów i posiedzeń komitetów. Londyn nie będzie jednak uczestniczył w formalnym procesie decyzyjnym Unii Europejskiej.

Joel Reland, starszy pracownik naukowy ośrodka analitycznego UK in a Changing Europe, porównał ten mechanizm do podejścia stosowanego wobec Szwajcarii. Jak powiedział, Szwajcaria może uczestniczyć we wczesnych etapach konsultacji dotyczących ustawodawstwa, ale musi samodzielnie stosować odpowiednie przepisy. Reland zaznaczył, że da to parlamentowi „pewną nominalną możliwość stawiania oporu”.

Jak pisze wydanie, francuscy negocjatorzy początkowo sprzeciwiali się przyznaniu Wielkiej Brytanii uprawnień konsultacyjnych, lecz poparli je w przeddzień szczytu.

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Warunki umów

Umowa rolno-spożywcza przewiduje dostosowanie przez Wielką Brytanię większości unijnych przepisów sanitarnych i fitosanitarnych, co ma wyeliminować potrzebę kosztownych kontroli granicznych. Umowa dotycząca systemu handlu emisjami ma ponownie połączyć brytyjski i europejski rynek węglowy, aby firmy po obu stronach uniknęły płacenia podatków węglowych.

Tekst prawny umowy rolno-spożywczej potwierdza wyjątki od dostosowania przepisów dotyczące eksportu żywych zwierząt, nielegalnego przemieszczania zwierząt domowych oraz roślin wyhodowanych metodami precyzyjnej hodowli. Dla nowej żywności, pestycydów i produktów ekologicznych przewidziano mechanizmy przejściowe.

Dokument zawiera również postanowienie przewidujące możliwość rozwiązania umowy rolno-spożywczej po 10 latach. W przypadku anulowania ustaleń każda ze stron będzie musiała ponieść rozsądne i proporcjonalne koszty odtworzenia infrastruktury granicznej.

Wielka Brytania zachowa wszystkie dochody z własnego systemu handlu emisjami i samodzielnie określi, jak je wydawać. Jednocześnie będzie wpłacać składkę operacyjną do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności oraz dodatkową opłatę za udział w wysokości 4% tej składki.

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