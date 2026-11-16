Rząd Wielkiej Brytanii planuje pozbawić osoby, którym odmówiono azylu lub rozpatrzenia wniosku imigracyjnego, okresu uprzedzenia przed przymusowym wydaleniem po wyczerpaniu procedur odwoławczych. Jak podaje The Guardian, minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood zgłosiła odpowiednią poprawkę do ustawy o imigracji i azylu, którą rozpatruje parlament.

Obecnie przymusowy powrót odrzuconych wnioskodawców jest możliwy dopiero po co najmniej pięciu dniach roboczych uprzedzenia. Okres ten daje ludziom możliwość skorzystania z innych procedur prawnych lub przygotowania się do wydalenia. Proponowane zmiany pozwolą funkcjonariuszom służby imigracyjnej zatrzymywać i wydalać takie osoby bez dodatkowego powiadomienia.

Sześciomiesięczny okres na wydalenie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii oświadczyło, że po zniesieniu pięciodniowego okresu urzędnicy będą mieli do sześciu miesięcy na wydalenie osób, którym odmówiono azylu lub rozpatrzenia wniosków imigracyjnych, bez konieczności wysyłania nowego powiadomienia.

Wyjątki od obecnej zasady już istnieją, w szczególności gdy wydalenie zostało udaremnione wskutek działań danej osoby lub lot odwołano z powodu złej pogody. W takich przypadkach ponowna próba wydalenia jest możliwa bez nowego powiadomienia w ciągu 21 dni. Projekt ustawy proponuje wydłużenie tego okresu do sześciu miesięcy. Izba Gmin ma powrócić do rozpatrywania dokumentu na etapie sprawozdania i trzeciego czytania 17 listopada.

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Reakcja organizacji praw człowieka

Dyrektor ds. relacji zewnętrznych Refugee Council, Imran Hussain, skrytykował inicjatywę, stwierdzając, że wydalenia przy tak krótkim uprzedzeniu będą powodować u ludzi niepotrzebny niepokój. Podkreślił również, że dobrowolny powrót jest, jego zdaniem, skuteczniejszy i mniej kosztowny dla podatników niż przymusowy.

Dyrektorka wykonawcza Asylum Matters, Louise Calvey, zaznaczyła, że 63% ludności nie ma dostępu do podmiotu świadczącego pomoc prawną w sprawach azylowych. Jej zdaniem, ze względu na złożoność systemu część osób mogła nie otrzymać odpowiedniej porady podczas pierwszego wniosku, a późniejsze wnioski niektórych z nich mogą okazać się uzasadnione.

Rząd twierdzi, że zmiany wzorują się na podejściu Danii, gdzie liczba migrantów oczekujących na wydalenie spadła z ponad 2185 pod koniec 2020 roku do mniej niż 1000 pod koniec 2025 roku. Na dzień 30 czerwca 2026 roku w Wielkiej Brytanii 40 168 osób oczekiwało na pierwszą decyzję w sprawie wniosku o azyl, a liczba odrzuconych wniosków w tym samym miesiącu przekroczyła 90 tysięcy.

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