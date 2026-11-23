National Health Service w Wielkiej Brytanii zaczęła zapraszać niemal 700 tys. kobiet do udziału w trzyletnim badaniu przesiewowym raka piersi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. NHS nazwała ten projekt największym na świecie testem tego rodzaju, poinformowała Anadolu Agency.

Testowanie AI podczas mammografii

Badanie ma ustalić, czy narzędzia sztucznej inteligencji mogą poprawić wczesne wykrywanie raka piersi i zmniejszyć obciążenie specjalistów klinicznych. System AI będzie wykorzystywany do wspierania personelu medycznego podczas analizy obrazów uzyskanych w ramach rutynowych badań mammograficznych.

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Finansowanie i uczestnicy

Rząd Wielkiej Brytanii finansuje test kwotą 10 mln funtów szterlingów, czyli 13,1 mln dolarów, za pośrednictwem Narodowego Instytutu Badań nad Zdrowiem i Opieką.

Badanie prowadzą University of Warwick, University of Cambridge oraz Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust we współpracy z NHS England. Krajowy dyrektor kliniczny NHS England ds. onkologii Peter Johnson powiedział, że narzędzia AI mogą pomóc wcześniej wykrywać więcej przypadków raka oraz uwolnić czas lekarzy na zapewnianie opieki i leczenia onkologicznego.

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