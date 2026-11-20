Wielka Brytania wstępnie uzgodniła limit do 100 tys. uczestników programu młodzieżowego — The Independent
Wielka Brytania wstępnie zgodziła się zwiększyć do 100 tys. rocznie liczbę młodych obywateli UE, którzy będą mogli przyjeżdżać do kraju w ramach programu mobilności młodzieży. Jak informuje The Independent, ten punkt jest omawiany w ramach nowego pakietu ustaleń między Londynem a Brukselą.
Nowe parametry programu
Według gazety, która powołuje się na The Guardian, limit uczestników programu może wzrosnąć z obecnych 50–80 tys. do 100 tys. osób. Strony również wstępnie uzgodniły podniesienie maksymalnego wieku uczestników z 30 do 31 lat.
Liczba młodych Brytyjczyków, którzy będą mogli skorzystać z podobnych możliwości w krajach UE, ma być co najmniej taka sama. Jednocześnie niektóre państwa, w tym Niemcy, mogą co roku przyjmować nieograniczoną liczbę brytyjskich uczestników.
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Negocjacje przed szczytem
W kancelarii premiera Wielkiej Brytanii oświadczono, że negocjacje z UE trwają do ostatniej chwili. W przypadku zawarcia porozumienia rząd planuje przedłożyć odpowiednie przepisy parlamentowi w przyszłym tygodniu.
Strony uzgadniają także szczegóły roli Wielkiej Brytanii w kształtowaniu przyszłych europejskich przepisów dotyczących żywności i rolnictwa. Źródła podały, że Londyn na razie opiera się presji UE w sprawie opłat za naukę dla europejskich studentów, którzy przyjadą do kraju w ramach programu mobilności.
Oczekuje się, że wraz z porozumieniem w sprawie mobilności młodzieży mogą zostać podpisane umowy dotyczące żywności i energii. Jednocześnie obrońcy zwierząt obawiają się, że umowa dotycząca żywności może uniemożliwić Wielkiej Brytanii wprowadzenie zakazu importu foie gras.