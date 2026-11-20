Wielka Brytania wstępnie zgodziła się zwiększyć do 100 tys. rocznie liczbę młodych obywateli UE, którzy będą mogli przyjeżdżać do kraju w ramach programu mobilności młodzieży. Jak informuje The Independent, ten punkt jest omawiany w ramach nowego pakietu ustaleń między Londynem a Brukselą.

Nowe parametry programu

Według gazety, która powołuje się na The Guardian, limit uczestników programu może wzrosnąć z obecnych 50–80 tys. do 100 tys. osób. Strony również wstępnie uzgodniły podniesienie maksymalnego wieku uczestników z 30 do 31 lat.

Liczba młodych Brytyjczyków, którzy będą mogli skorzystać z podobnych możliwości w krajach UE, ma być co najmniej taka sama. Jednocześnie niektóre państwa, w tym Niemcy, mogą co roku przyjmować nieograniczoną liczbę brytyjskich uczestników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Negocjacje przed szczytem

W kancelarii premiera Wielkiej Brytanii oświadczono, że negocjacje z UE trwają do ostatniej chwili. W przypadku zawarcia porozumienia rząd planuje przedłożyć odpowiednie przepisy parlamentowi w przyszłym tygodniu.

Strony uzgadniają także szczegóły roli Wielkiej Brytanii w kształtowaniu przyszłych europejskich przepisów dotyczących żywności i rolnictwa. Źródła podały, że Londyn na razie opiera się presji UE w sprawie opłat za naukę dla europejskich studentów, którzy przyjadą do kraju w ramach programu mobilności.

Oczekuje się, że wraz z porozumieniem w sprawie mobilności młodzieży mogą zostać podpisane umowy dotyczące żywności i energii. Jednocześnie obrońcy zwierząt obawiają się, że umowa dotycząca żywności może uniemożliwić Wielkiej Brytanii wprowadzenie zakazu importu foie gras.

Czytaj nas na