Rząd Wielkiej Brytanii będzie dążył do ściślejszej współpracy w obszarach, w których korzyści dla biznesu i konsumentów przeważą nad kosztami, podczas szczytu Wielka Brytania–UE w przyszłym tygodniu. Oświadczył to brytyjski minister finansów John Healey, informuje Asharq Al-Awsat.

Porozumienia po Brexicie

Według Healeya rząd będzie szukał porozumień w dziedzinach, w których współpraca z Unią Europejską może być korzystna dla firm i konsumentów. Minister zaznaczył, że podczas negocjacji brytyjskie władze będą oceniać relację między potencjalnymi korzyściami a kosztami takich porozumień.

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Żywność i rolnictwo

Wśród obszarów, w których Wielka Brytania dąży do osiągnięcia porozumień, Healey wymienił żywność i rolnictwo. Powiedział, że porozumienia w tych dziedzinach mogłyby ograniczyć procedury biurokratyczne, obniżyć koszty biznesu i przyczynić się do spadku cen dla konsumentów.

BBC zapytało ministra, czy próby poprawy relacji z UE po Brexicie nie stworzą nowej niepewności. W odpowiedzi Healey podkreślił, że brytyjski rząd dąży do porozumień właśnie w tych obszarach, w których ich korzyści przeważą nad związanymi z nimi kosztami.

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