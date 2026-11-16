Rząd Wielkiej Brytanii potwierdził, że obecny kontrakt firmy Palantir na dostarczanie platformy danych dla Narodowej Służby Zdrowia (NHS) będzie obowiązywał do 2029 roku. Po tym czasie władze planują zakończyć obecną umowę i zawrzeć nowy kontrakt w wyniku procedury zakupowej.

Poinformował o tym Politico, powołując się na ministra zdrowia Jamesa Fritha. Jak powiedział, formalną procedurę zakupową dotyczącą nowego kontraktu planuje się rozpocząć w drugiej połowie 2027 roku. Oczekuje się, że potrwa ona 18 miesięcy.

Zakup nowego kontraktu

Frith nazwał przedłużenie umowy z Palantir do 2029 roku „mostem, a nie celem końcowym”. Oświadczył, że nowa procedura musi obejmować wymogi dotyczące interoperacyjności systemów, odporności oraz solidnych wspólnych standardów.

Rząd dąży do odbudowania zaufania publicznego i rozszerzenia możliwości dla brytyjskich suwerennych zdolności technologicznych. Jednocześnie do udziału w przetargu będą zachęcane także firmy z innych krajów. Minister nie sprecyzował, czy Palantir będzie mógł ubiegać się o nowy kontrakt.

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Zmniejszenie zależności od jednego dostawcy

Według Fritha nowe podejście ma zapewnić systemowi ochrony zdrowia większy wybór i odporność, zmniejszyć zależność od jednego dostawcy oraz umożliwić dostosowywanie się do pojawiających się technologii. Wspomniał także o inwestycjach w strategiczne technologie, zmianie podejścia do zakupu najnowocześniejszych rozwiązań, rozwoju otwartych standardów oraz szerszym wykorzystaniu suwerennej sztucznej inteligencji obok rozwiązań międzynarodowych.

Kontrakt Palantir z NHS przyciągał uwagę aktywistów, pracowników medycznych i parlamentarzystów z powodu kontrowersyjnych poglądów wyrażanych przez założycieli firmy, a także obaw dotyczących zależności od jednego dostawcy. W ciągu ostatniego roku dwa komitety parlamentarne wezwały do rozwiązania tej umowy.

Przedstawiciel Palantir nazwał decyzję pozytywną dla pacjentów i NHS. Oświadczył, że w ciągu najbliższych dwóch lat firma wzmocni wsparcie dla służby oraz rozszerzy inwestycje w Wielkiej Brytanii.

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