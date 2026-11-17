Wielka Brytania na szczycie klimatycznym COP31 w Antalyi w Turcji promuje ideę niewielkich globalnych opłat nakładanych na branże zanieczyszczające środowisko. Środki proponuje się przeznaczać na inicjatywy klimatyczne w krajach rozwijających się, które najbardziej cierpią z powodu skutków zmian klimatu, informuje OilPrice.

Pomysł na finansowanie klimatyczne

Jak pisze publikacja, w projekcie deklaracji szczytu, do którego dotarł Bloomberg, może zostać wspomniana możliwość zastosowania „niewielkich opłat” w celu pozyskania finansowania klimatycznego. Tekst dokumentu mówi o potencjale innowacyjnych podejść, które uzupełniałyby istniejące źródła finansowania publicznego i prywatnego.

Projekt deklaracji wzywa również do odejścia od wielokrotnych i stopniowych reakcji na kryzysy na rzecz długotrwałego wzmacniania odporności oraz proaktywnego finansowania, odpowiadającego skali wyzwania.

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Stanowisko Wielkiej Brytanii i ONZ

Wielka Brytania zamierza kontynuować promowanie dyskusji o opłatach nakładanych na branże zanieczyszczające środowisko do 2027 roku, kiedy będzie przewodniczyć Grupie Dwudziestu. Sekretarz generalny ONZ António Guterres na początku COP31 oświadczył, że podatek od nadzwyczajnych zysków z paliw kopalnych może pomóc opłacić transformację energetyczną i ochronić rodziny przed kolejnym szokiem cenowym.

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył na szczycie, że kraj dąży do wykazania przywództwa w globalnych kwestiach klimatycznych, podtrzymuje zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku oraz do współpracy z partnerami nad ich celami klimatycznymi.

Negocjacje w Antalyi

Negocjacje na szczycie, który ma zakończyć się w piątek, pozostają trudne. Według Bloomberga zobowiązanie do aktywniejszej elektryfikacji, będące priorytetem Turcji jako kraju gospodarza, może nie zostać przyjęte z powodu niechęci dużych krajów rozwijających się do poparcia stanowczego sformułowania.

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