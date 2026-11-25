W Wielkiej Brytanii rozwijany jest plan rozszerzenia platformy streamingowej BBC iPlayer, który może otworzyć ją na reklamy i programy innych brytyjskich nadawców. Channel NewsAsia informuje o tym, powołując się na dwóch poinformowanych rozmówców.

Według źródeł wymagałoby to technologicznej modernizacji iPlayera, kosztującej dziesiątki milionów funtów szterlingów. Mogłaby ona umożliwić serwisowi wyświetlanie reklam obok treści innych nadawców, w tym Channel 4. Obecna karta BBC zabrania korporacji umieszczania reklam wokół jej własnych treści.

Biała księga dotycząca karty BBC

Oczekuje się, że propozycja zostanie uwzględniona w białej księdze dotyczącej odnowienia karty BBC, którą rząd ma przedstawić do końca roku. Dokument ma określić stanowisko rządu w sprawie finansowania, zarządzania i uprawnień nadawcy publicznego od 2028 roku.

Obecny model finansowania BBC opiera się na opłacie licencyjnej uiszczanej przez gospodarstwa domowe oglądające telewizję. W ubiegłym roku rząd Wielkiej Brytanii rozważał zezwolenie na reklamy wokół starszych treści BBC iPlayer. Według jednego z rozmówców inwestycję w modernizację mogłaby zapewnić komercyjna jednostka BBC, a koszty zostałyby następnie pokryte z płatności zewnętrznych dostawców treści.

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Możliwa wspólna platforma nadawców

Zmodernizowany iPlayer mógłby również zintegrować treści UKTV — komercyjnego nadawcy należącego do BBC, który zarządza finansowanymi z reklam kanałami U&Drama i U&Dave. W przyszłości do platformy potencjalnie mogliby dołączyć także inni nadawcy, w tym ITV.

Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Kultury, Mediów i Sportu oświadczył, że rząd zachęca nadawców publicznych do strategicznych partnerstw, jeśli przynoszą one korzyści odbiorcom i trwałości systemu medialnego. Jednocześnie nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji w sprawie reformy opłaty licencyjnej.

BBC i Channel 4 już rozmawiały o możliwości udostępnienia treści Channel 4 na iPlayerze. Dyrektor generalna Channel 4 Priya Dogra określiła ten pomysł jako warty zbadania, ale podkreśliła konieczność uzgodnienia szczegółów, w tym mechanizmu działania reklam. Według brytyjskiego regulatora Ofcom w lipcu 26% widzów w Wielkiej Brytanii przede wszystkim wybierało Netflix, podczas gdy BBC wybierało 25%.

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