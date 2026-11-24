W Wielkiej Brytanii 24 i 25 listopada odbywają się zamknięte briefingi bezpieczeństwa dla kierowników firm sektora obronnego i infrastruktury krytycznej o znaczeniu krajowym. Spotkania w Whitehall odbywają się po tym, jak Krajowy Urząd Ochrony Bezpieczeństwa NPSA, wchodzący w skład MI5, ostrzegł brytyjskie przedsiębiorstwa dostarczające zaopatrzenie Siłom Zbrojnym Ukrainy, że stały się one celami rosyjskiego państwa. Poinformowało o tym brytyjskie Ministerstwo Obrony.

Porady dla firm

Briefingom przewodzą ministrowie obrony i bezpieczeństwa z udziałem wysokich rangą przedstawicieli brytyjskiej wspólnoty wywiadowczej. We wtorek minister ds. sił zbrojnych Louise Sandher-Jones spotkała się z kierownikami firm obronnych, a w środę minister bezpieczeństwa Dan Jarvis ma zgromadzić kierowników infrastruktury krytycznej.

Uczestnicy otrzymają zalecenia dotyczące ochrony personelu, technologii, obiektów i łańcuchów dostaw. Wśród proponowanych środków są ograniczenie obecności cyfrowej, poprawa wykrywania i zgłaszania działalności wrogiego wywiadu, a także określenie i ochrona zasobów o krytycznym znaczeniu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenia o zagrożeniu sabotażem

Brytyjski rząd oświadczył, że w ostatnim czasie w Europie wzrosła liczba prób sabotażu przeciwko obiektom związanym z przemysłem obronnym. Według władz Rosja, państwo-agresor, oraz powiązane z nią struktury wykorzystują cyberataki, sabotaż i dezinformację, aby zakłócać działalność organizacji i osłabiać zaufanie.

Brytyjskie władze poinformowały również o środkach ochrony infrastruktury krytycznej i firm obronnych, w tym z udziałem wyspecjalizowanej policji, Krajowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i NPSA. We wrześniu Prokuratura Koronna postawiła obywatelowi Wielkiej Brytanii zarzuty na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie narodowym: według jej wersji miał on rzekomo przygotowywać akt sabotażu i otrzymywać instrukcje od osoby uznawanej za powiązaną z Ochotniczym Korpusem GRU.

Czytaj nas na