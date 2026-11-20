Wielka Brytania i Unia Europejska przygotowują umowę dotyczącą żywności, roślin i zwierząt, która ma znacząco złagodzić funkcjonowanie tak zwanej granicy na Morzu Irlandzkim dla Irlandii Północnej. Oczekuje się, że porozumienie zostanie potwierdzone w Brukseli podczas spotkania premiera Wielkiej Brytanii Andy’ego Burnhama z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, informuje BBC News.

Po Brexicie Irlandia Północna nadal przestrzegała unijnych przepisów dotyczących produktów rolno-spożywczych, podczas gdy pozostała część Zjednoczonego Królestwa od nich odeszła. Nowa umowa przewiduje, że całe Zjednoczone Królestwo ponownie dostosuje normy w tej dziedzinie do zasad UE.

Kontrole portowe mogą zostać zakończone

Jeśli umowa zostanie zawarta, produkty spożywcze, rośliny i zwierzęta przewożone z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej nie będą już wymagały kontroli w portach. Zakres dokumentów towarzyszących również ma się zmniejszyć, choć nie znikną one całkowicie.

Granica na Morzu Irlandzkim powstała po zawarciu porozumienia między Wielką Brytanią a UE w sprawie Brexitu w 2019 roku. Zostało ono zmienione w 2023 roku i obecnie jest znane jako ramy windsorskie. Mechanizm ten przewiduje kontrole i nadzór nad towarami trafiającymi do Irlandii Północnej z pozostałej części Zjednoczonego Królestwa, aby spełniały unijne standardy.

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Według BBC News przyszłe porozumienie będzie przypominać model relacji Szwajcarii z UE. Szwajcaria nie należy do UE, jednak niemal w pełni przestrzega jej zasad dotyczących produktów rolno-spożywczych. Takie podejście zakłada dynamiczne dostosowywanie ustawodawstwa do zmian w prawie UE oraz nadzór Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Deklaracje celne pozostaną

Umowa może praktycznie znieść kontrolę standardów produktów, ale nie zlikwiduje granicy celnej. Firmy w Wielkiej Brytanii nadal będą musiały składać deklaracje celne przy przewozie towarów do Irlandii Północnej, a błędy w dokumentach mogą powodować opóźnienia.

Demokratyczna Partia Unionistyczna, Ulsterska Partia Unionistyczna oraz partia Traditional Unionist Voice skrytykowały rząd Wielkiej Brytanii za odmowę zablokowania aktualizacji unijnych przepisów celnych obowiązujących w Irlandii Północnej. Jednocześnie umowa o ponownym połączeniu systemów elektroenergetycznych UE i Wielkiej Brytanii nie wejdzie w skład obecnego pakietu i pozostaje przedmiotem negocjacji.

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