Wielka Brytania i Arabia Saudyjska pogłębiły współpracę w przemyśle obronnym podczas posiedzenia Komitetu Współpracy Przemysłowej w rezydencji Lancaster House w Londynie. Jak poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony, strony omówiły priorytetowe kierunki praktycznej współpracy w sferze przemysłowej.

Posiedzenie w Londynie

Posiedzeniu współprzewodniczyli brytyjski minister gotowości obronnej i przemysłu Luke Pollard oraz Bandar Al-Khorayef. Brytyjski resort obrony oświadczył, że rozmowy stanowiły kontynuację wieloletnich relacji obronnych obu państw, które mają ewoluować od tradycyjnego modelu „klient — dostawca” w kierunku długoterminowego partnerstwa przemysłowego.

Komitet spotyka się dwa razy w roku. Uczestniczą w nim wysocy urzędnicy obu krajów, którzy dokonują przeglądu prac w zakresie współpracy przemysłowo-obronnej i uzgadniają praktyczne priorytety.

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Wsparcie obrony powietrznej

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało również, że niedawno udzieliło Arabii Saudyjskiej dodatkowego wsparcia obronnego. Obejmuje ono pomoc w dziedzinie obrony powietrznej oraz tankowania samolotów w powietrzu na potrzeby operacji obronnych saudyjskich sił powietrznych. Według resortu ma to pomóc chronić saudyjskie miasta i infrastrukturę krytyczną przed atakami Huti w regionie.

Współpraca krajów obejmuje obronę powietrzną, szkolenia, współdziałanie między siłami zbrojnymi oraz rozwój zdolności obronnych. W sferze przemysłowej strony pracują nad standardami, integracją łańcuchów dostaw i rozwojem zdolności. Brytyjski wkład obejmuje także istniejące wsparcie obrony powietrznej oraz personel pomagający bronić się przed atakami rakietowymi i dronowymi.

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