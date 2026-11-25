Wielka Brytania zawarła kontrakt o wartości 142 mln funtów na zakup bezzałogowych pojazdów podwodnych REMUS 620, przeznaczonych do poszukiwania i pomocy w neutralizowaniu min morskich. Jak informuje brytyjskie Ministerstwo Obrony, nowe pojazdy mają wzmocnić zdolności Royal Navy do ochrony kluczowych szlaków morskich i wspierania wolności żeglugi.

Poszukiwanie min bez ryzyka dla załóg

Bezzałogowe pojazdy produkuje firma HII. Mają być wykorzystywane do badania potencjalnie zaminowanych obszarów przed zbliżeniem się statków z załogą. Brytyjskie Ministerstwo Obrony zaznaczyło, że pozwoli to marynarzom pozostawać dalej od bezpośredniego zagrożenia, a operacje poszukiwania min uczyni bezpieczniejszymi, szybszymi i bardziej elastycznymi.

REMUS 620 może poruszać się z prędkością do ośmiu węzłów, zanurzać się na głębokość do 600 metrów i działać do 110 godzin w ramach jednej misji. Pojazdy będą działać z opracowanym w Wielkiej Brytanii oprogramowaniem SeeByte SeeTrack i Neptune, które jest już wykorzystywane przez Royal Navy.

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Kontrakt i rozwój hybrydowej floty

Kontrakt, przyznany firmie HII po międzynarodowym konkursie, obejmuje pojazdy podwodne, wyposażenie oraz usługi ich wsparcia. Według ministerstwa umowa wesprze także miejsca pracy w Wielkiej Brytanii, w tym w Portchester.

Minister obrony Wes Streeting oświadczył, że inwestycja ma wzmocnić ochronę wolności żeglugi, istotnej dla bezpieczeństwa i gospodarki kraju. Zakup jest częścią koncepcji Hybrid Navy, zgodnie z którą tradycyjne statki z załogami będą coraz częściej działać wraz z autonomicznymi i zdalnie sterowanymi systemami w powietrzu, na powierzchni morza i pod wodą.

W ramach Defence Investment Plan brytyjski rząd planuje wydać ponad 5 mld funtów na systemy autonomiczne do 2030 roku. Wcześniej Wielka Brytania i Norwegia zawarły umowę o wartości 90 mln funtów dotyczącą trzech nowych okrętów-nosicieli do operacji przeciwminowych.

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