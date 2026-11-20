W Wielkiej Brytanii firmy mogą składać wnioski o państwowe granty w wysokości do 45 mln funtów na utworzenie nowych zakładów produkujących materiały wybuchowe, ładunki miotające oraz inne materiały energetyczne do amunicji. O otwarciu pierwszego okna grantów kapitałowych w ramach odpowiedniego programu poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony.

Moce produkcyjne

Program ma przyczynić się do odbudowy krajowej bazy produkcyjnej kluczowych materiałów obronnych oraz wzmocnienia odporności łańcuchów dostaw. Ministerstwo Obrony wskazało, że zwiększenie krajowej produkcji zmniejszy zależność od zagranicznych dostawców oraz pomoże szybciej uzupełniać zapasy i zwiększać produkcję amunicji.

Granty są częścią rządowego zobowiązania w wysokości 1,5 mld funtów na stworzenie stale działającego łańcucha produkcji amunicji. Rząd planuje wesprzeć utworzenie co najmniej sześciu nowych zakładów produkujących materiały energetyczne i amunicję w całym kraju. W ramach szerszej inicjatywy „fabryki przyszłości” oczekuje się utworzenia ponad 1 000 wykwalifikowanych miejsc pracy.

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Warunki konkursu

Ministerstwo Obrony poinformowało o uruchomieniu pierwszego z trzech konkursowych okien inwestycyjnych. Indywidualne granty będą przyznawane projektom, które odniosą sukces, pod warunkiem dostępności środków, pozytywnej oceny relacji kosztów do rezultatów oraz przeprowadzenia odpowiedniej weryfikacji.

Wnioskodawcy muszą wykazać wojskową zasadność, wykonalność techniczną, opłacalność komercyjną i możliwość realizacji projektów, a także zgodność z wymogami środowiskowymi, regulacyjnymi i bezpieczeństwa. Muszą również wykazać zdolność do pozyskania prywatnych inwestycji oraz zapewnienia długoterminowego funkcjonowania produkcji. Program poprzedziły 24 badania potencjalnych lokalizacji zakładów. Wnioski będą przyjmowane do 8 stycznia 2027 roku, a w 2027 roku oczekiwane są jeszcze dwa okna inwestycyjne.

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