Wielka Brytania po raz pierwszy publicznie potwierdziła prowadzenie ofensywnych cyberoperacji przeciwko Rosji — państwu agresorowi, Chinom, Iranowi i Korei Północnej. Potwierdził to w wywiadzie dla Sky News generał Rob Magowan, szef brytyjskiego Dowództwa Operacji Cybernetycznych i Specjalnych.

Operacje przeciwko państwowym przeciwnikom

Jak informuje Anadolu Agency, brytyjskie Narodowe Siły Cybernetyczne prowadzą ofensywne misje przeciwko państwowym przeciwnikom w obliczu nasilających się zagrożeń cybernetycznych. Magowan potwierdził, że siły te prowadzą operacje ofensywne.

Według niego Rosja, Chiny, Iran i Korea Północna stanowią zagrożenie dla brytyjskiego sposobu życia i same prowadzą operacje w cyberprzestrzeni. Generał oświadczył, że kraje te muszą rozumieć możliwe konsekwencje takich działań.

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Działalność Narodowych Sił Cybernetycznych

Magowan poinformował również, że Narodowe Siły Cybernetyczne działają przeciwko grupom przestępczości zorganizowanej oraz osobom, które wyrządzają szkody w internecie, w tym dzieciom. Według niego struktura może uzyskiwać wgląd w architekturę i sieci przeciwnika, aby prowadzić operacje wewnątrz takich sieci.

Oświadczenie padło po tym, jak król Karol w tym tygodniu oficjalnie otworzył nową siedzibę Narodowych Sił Cybernetycznych w Samlesbury w hrabstwie Lancashire. Szczegóły operacji tej jednostki są w dużej mierze utajnione, a znaczna część jej pracy jest prowadzona w brytyjskich obiektach, w tym w Ribble House w Samlesbury.

Magowan określił zagrożenie cybernetyczne dla Wielkiej Brytanii jako znaczące i stwierdził, że ofensywne możliwości kraju zapewniają wojskowe opcje reagowania na pojawiające się zagrożenia.

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