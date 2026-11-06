W Wielkiej Brytanii weszły w życie przepisy zakazujące publikowania lub posiadania materiałów pornograficznych zawierających sceny duszenia, kazirodztwa, w tym z udziałem niektórych niespokrewnionych krewnych, a także przedstawiających dorosłych odgrywających fantazje o seksie z osobami poniżej 16. roku życia. Policja jednocześnie angażuje wyspecjalizowane organizacje charytatywne i służby partnerskie w związku z rosnącą liczbą nastolatków powiązanych z internetowymi materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci, informuje The Guardian.

Rosnąca liczba zatrzymań

Detektyw Sarah Turner z wydziału policji West Mercia prowadzącego śledztwa w sprawie przestępstw przeciwko dzieciom oświadczyła, że kontrolowanie przestrzegania nowych przepisów będzie trudne. Jak powiedziała, słowo „nastolatek” jest jednym z popularnych haseł wyszukiwanych w pornografii, a znaczny popyt na takie treści zaciera granice.

Szef wydziału Gerard Smith podkreślił, że funkcjonariusze muszą skupić się na dystrybutorach, aby powstrzymać rozpowszechnianie nielegalnych materiałów u źródła. Co miesiąc policja w Anglii i Walii zatrzymuje około 1 000 osób, głównie mężczyzn, za internetowe przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom. Według Smitha liczba takich zatrzymań znacząco rośnie.

Wsparcie dzieci bez kryminalizacji

Policja West Mercia rozważa program pilotażowy, w ramach którego cywilni specjaliści odwiedzaliby dzieci oglądające nielegalne materiały. Smith zaznaczył, że kilka formacji policyjnych bada takie podejście po udanym projekcie Solah w hrabstwie Surrey. Jak powiedział, policja nie dąży do kryminalizowania dzieci, jeśli nie występują okoliczności obciążające, w tym zmuszanie innych.

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Profesor prawa Uniwersytetu Durham Clare McGlynn wezwała rząd do jasnego wyjaśnienia, że zmiany legislacyjne powinny dotyczyć przede wszystkim oczyszczania platform pornograficznych ze szczególnie niebezpiecznych treści. Wyraziła zaniepokojenie dezinformacją, według której ustawa rzekomo przewiduje kontrolę zawartości prywatnych telefonów.

Regulator Ofcom poinformował, że nowe obowiązki firm technologicznych dotyczące takich treści zaczną obowiązywać po aktualizacji kodeksów postępowania i wytycznych. Regulator przygotowuje konsultacje w sprawie tych zmian na pierwszą połowę 2027 roku.

Vicky Young z Lucy Faithfull Foundation, która prowadzi infolinię Stop It Now dla osób próbujących zaprzestać oglądania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, poparła zakaz. Według niej tysiące osób, które kontaktowały się z infolinią, zgłaszały, że ekstremalna pornografia odegrała rolę w przejściu do oglądania nielegalnych seksualnych wizerunków dzieci.

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