Wielka Brytania pomyślnie umieściła na orbicie wojskowego satelitę Titania, który ma rozszerzyć możliwości sił zbrojnych w zakresie obserwacji działalności wojskowej na Ziemi z kosmosu. Start odbył się w ubiegłym miesiącu, poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony.

Drugi satelita programu ISTARI

Titania została drugim satelitą w brytyjskiej wojskowej konstelacji orbitalnej po Tyche, wystrzelonym w październiku. Aparat będzie zarządzany przez Brytyjskie Dowództwo Kosmiczne w ramach programu ISTARI, który przewiduje tworzenie satelitów i systemów naziemnych do wywiadu kosmicznego, obserwacji i rozpoznania.

Satelita waży około 100 kilogramów i ma rozmiar zbliżony do pralki. Okrąża Ziemię co 90 minut z prędkością 27 tysięcy kilometrów na godzinę. Titania została zaprojektowana i zbudowana w hrabstwie Hampshire w partnerstwie Laboratorium Nauki i Technologii Obronnych Dstl oraz firmy BAE Systems. Wartość kontraktu wyniosła 9,5 mln funtów szterlingów.

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Testy sensorów Inaros

Jednocześnie brytyjskie Ministerstwo Obrony rozpoczyna projekt Inaros — testy sieci trzech naziemnych neuromorficznych sensorów do monitorowania ruchu obiektów w kosmosie. Testy będą odbywać się na obiektach w Wielkiej Brytanii, Australii oraz w brytyjskich placówkach na Cyprze.

Sensory opracowała brytyjsko-australijska firma Optera we współpracy z Narodowym Funduszem Strategicznych Inwestycji w Bezpieczeństwo. Technologia naśladuje procesy biologiczne, wykrywając zmiany światła, i może zostać rozwinięta w system wczesnego ostrzegania przed nietypową lub potencjalnie zagrażającą aktywnością w pobliżu brytyjskich satelitów.

Brytyjski plan inwestycji obronnych przewiduje ponad 3 mld funtów szterlingów na kosmiczne zdolności obronne w ciągu najbliższych czterech lat. Po Tyche i Titanii mają pojawić się satelity Juno z udziałem SSTL oraz Oberon z udziałem Airbus Defence and Space.

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