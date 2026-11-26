Brytyjskie Ministerstwo Obrony zwróciło się do około 100 tys. rezerwistów wojskowych z prośbą o przygotowanie się na możliwe powołanie w czasie wojny. Listy wysłano do byłych żołnierzy wojsk lądowych, Królewskiej Marynarki Wojennej i Królewskich Sił Powietrznych, informuje Jerusalem Post.

Aktualizacja danych rezerwistów

Adresatów poproszono o aktualizację danych kontaktowych, a także o przekazanie informacji o obecnym miejscu pracy i umiejętnościach zawodowych. Według publikacji były to pierwsze takie listy od czasów zimnej wojny.

Celem inicjatywy jest umożliwienie resortowi obrony oceny doświadczenia i kwalifikacji zdobytych przez byłych wojskowych po zakończeniu aktywnej służby oraz poprawa zdolności kraju do ich mobilizacji w razie sytuacji nadzwyczajnej. Regularna armia brytyjska liczy około 73 tys. żołnierzy.

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Szkolenia i bezpieczeństwo NATO

Rezerwistom zaproponowano również dobrowolny udział w szkoleniu wojskowym i ćwiczeniach, w tym w zaplanowanych na wiosnę 2027 roku ćwiczeniach NATO Steadfast Defender. Minister obrony Wes Streeting nazwał te działania koniecznym środkiem zapobiegawczym ze względu na trudniejszą sytuację bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii i jej sojuszników z NATO.

Inicjatywa nastąpiła po ostrzeżeniu Streetinga o konieczności gotowości Wielkiej Brytanii do wojny do 2030 roku z powodu rozbudowy potencjału wojskowego Rosji — państwa-agresora — oraz nasilenia jej działań hybrydowych przeciwko członkom NATO. Brytyjscy urzędnicy podkreślili, że listy nie są nakazem natychmiastowej mobilizacji.

Wcześniej, w listopadzie, Wielka Brytania ogłosiła również zamiar zainwestowania 90 mln funtów szterlingów w drony, czujniki i systemy sztucznej inteligencji w celu przeciwdziałania rosyjskim zagrożeniom podwodnym i ochrony infrastruktury krytycznej na Północnym Atlantyku.

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