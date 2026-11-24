Brytyjska policja przetestuje w Londynie nowy sprzęt do wykrywania cyfrowych identyfikatorów dronów. Ma on pomóc organom ścigania dokładniej śledzić aktywność bezzałogowców w pobliżu lotnisk, stadionów i innych wrażliwych obiektów, informuje The National.

Zwiększenie zasięgu wykrywania

Obecne cyfrowe identyfikatory pozwalają ustalić drona i jego lokalizację, jednak zazwyczaj można je wykryć jedynie w ograniczonym promieniu. Nowy sprzęt ma zwiększyć dokładność i zasięg takiego wykrywania, co pozwoli policji uzyskać pełniejszy obraz lotów bezzałogowców nad stolicą.

Na testy przeznaczono 2 mln funtów szterlingów, czyli około 2,6 mln dolarów. W przyszłości technologia może zostać wykorzystana do przeciwdziałania nieautoryzowanym lotom w pobliżu lotnisk i innych ważnych obiektów. Publikacja wspomina październikowy incydent, gdy samolot w pobliżu lotniska Heathrow napotkał nielegalnie uruchomionego drona.

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Bezpieczeństwo masowych wydarzeń

Nowe środki mają również zwiększyć bezpieczeństwo koncertów, meczów piłkarskich i festiwali, ponieważ policjanci będą mogli lepiej wykrywać, identyfikować i reagować na potencjalnie niebezpieczną aktywność dronów. Dzieje się to w obliczu obaw dotyczących nielegalnego użycia bezzałogowców podczas dużych wydarzeń publicznych: w ubiegłym miesiącu dron zakłócił mecz Arsenalu, a podczas koncertów Oasis w zeszłym roku skonfiskowano ponad 10 dronów.

მინისტr transportu Heidi Alexander oświadczyła, że niebezpieczne drony mogą zakłócać masowe wydarzenia i stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa. Według niej inwestycja ma wzmocnić ochronę i wesprzeć brytyjski sektor technologii bezzałogowych, który według oceny rządu może w ciągu następnych 25 lat dodać do gospodarki kraju do 103 mld funtów.

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