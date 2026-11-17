Brytyjska firma tytoniowa Imperial Brands z siedzibą w Bristolu planuje zlikwidować do 4600 miejsc pracy na świecie w ramach programu obniżania kosztów i szerszego wykorzystania technologii, w tym sztucznej inteligencji. Jak donosi The Guardian, firma ma w tym roku zlikwidować 2100 stanowisk, a do końca 2030 roku kolejne od 2100 do 2500.

Zwolnienia i oszczędności

Imperial Brands zatrudnia około 25 tys. osób na całym świecie. Firma zamknęła fabrykę w niemieckim Langenhagenie i sprzedała inny zakład na Tajwanie, co doprowadziło do utraty 700 miejsc pracy. Prowadzi również konsultacje dotyczące planowanych zwolnień w kilku krajach. Obecne zwolnienia dotkną niewielką liczbę pracowników w Wielkiej Brytanii.

Dyrektor generalny Lukas Paravicini nazwał zmiany częścią transformacji biznesu. Do 2030 roku Imperial Brands zamierza oszczędzać co najmniej 320 mln funtów rocznie. Według niego firma dąży do większej elastyczności, szerszego wykorzystywania danych, bliższych relacji z konsumentami i większej efektywności.

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Przejście na nowe produkty

W obliczu spadku wolumenu sprzedaży papierosów grupa przestawia działalność na e-papierosy, wyroby z podgrzewanym tytoniem i nikotynę doustną. Imperial Brands jest właścicielem marek Davidoff, John Player Special, Golden Virginia, Rizla i Blu.

W roku zakończonym 30 września całkowite przychody firmy spadły o 1,5% do 31,7 mld funtów, a zysk przed opodatkowaniem zmniejszył się o 12,1% do 2,7 mld funtów. Jednocześnie przychody netto z produktów tytoniowych na kluczowych rynkach wzrosły o 1,7%: podwyżka cen o 5,1% zrekompensowała spadek wolumenu sprzedaży o 3,4%.

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