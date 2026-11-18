Niewielkie badanie w Anglii wykazało, że niektórzy pacjenci przyjmujący leki hamujące apetyt, w tym Wegovy i Mounjaro, mogą nie otrzymywać wystarczającej ilości energii i ważnych składników odżywczych. Informuje o tym News-Medical, powołując się na publikację w czasopiśmie BMJ Nutrition, Prevention & Health.

W badaniu uczestniczyło 14 pacjentów jednej praktyki lekarza rodzinnego: dziesięciu otrzymywało leki prywatnie, a kolejnych czterech za pośrednictwem brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia. Uczestnicy odtworzyli swoją dietę z poprzednich dwóch dni za pomocą zwalidowanego dziennika żywieniowego myfood24.

Niskie spożycie energii

Średnie dzienne spożycie energii wyniosło 1231 kcal, czyli 58,5% szacowanego zapotrzebowania uwzględniającego płeć. Trzech uczestników spożywało mniej niż 800 kcal dziennie, a ponad połowa grupy — mniej niż dwie trzecie swojego szacowanego zapotrzebowania energetycznego.

Badacze ocenili spożycie 28 składników odżywczych. U dziesięciu uczestników spożycie co najmniej części z tych składników było niższe niż dwie trzecie zalecanej normy. Jednocześnie średnie spożycie białka przekraczało zalecenia i osiągało 153% normy; poniżej zalecanego poziomu było ono tylko u jednego uczestnika.

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Błonnik i witamina D

Ponad trzy czwarte uczestników spożywało mniej niż dwie trzecie zalecanej ilości błonnika i witaminy D, a połowa — zbyt mało żelaza. Osiem osób nie osiągnęło dwóch trzecich normy dla co najmniej trzech z sześciu kluczowych składników: błonnika, żelaza, witaminy D, potasu, białka i magnezu. Jeden uczestnik nie osiągnął tego progu dla wszystkich sześciu wskaźników.

Wszyscy 14 uczestników spożywali mniej niż zalecane 400 gramów owoców i warzyw dziennie. Średni udział energii pochodzącej z żywności ultraprzetworzonej wyniósł 33%, ale wskaźniki znacznie się różniły: u jednego uczestnika produkty te dostarczały 84% całej energii.

Brak wsparcia dietetycznego

Uczestnicy wiązali zmniejszenie spożycia żywności z hamowaniem apetytu i mówili o braku regularnego wsparcia medycznego. Część z nich zgłaszała zawroty głowy i niskie ciśnienie tętnicze, a także nudności lub biegunkę, które wpływały na wspólne posiłki. Dwóch uczestników było zaskoczonych skalą obniżenia kaloryczności diety, którą uświadomili sobie dopiero po wypełnieniu dziennika.

Autorzy podkreślili, że było to badanie obserwacyjne z małą próbą z jednej praktyki w zamożnej okolicy, dlatego nie dowodzi ono związku przyczynowo-skutkowego, a jego wniosków nie można automatycznie rozszerzać na wszystkich pacjentów. Jednocześnie wyniki wskazują na możliwe luki w monitorowaniu żywienia podczas terapii lekami hamującymi apetyt.

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