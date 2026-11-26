Komisja Transportu brytyjskiego parlamentu oświadczyła, że rząd Wielkiej Brytanii nie uzasadnił potrzeby budowy trzeciego pasa startowego na londyńskim lotnisku Heathrow. Posłowie uważają również za nieudowodnioną tezę rządu, że rozbudowa lotniska jest kluczowa dla krajowego wzrostu gospodarczego, informuje AeroTime.

Uwagi do rządowego planu

26 listopada 2026 roku komisja opublikowała wnioski dotyczące projektu Krajowego Oświadczenia Politycznego w sprawie rozbudowy Heathrow, po pięciu tygodniach zbierania dowodów i szczegółowego badania planów. W raporcie skrytykowano brak ogólnej strategii rozwoju lotnictwa i wezwano do bardziej szczegółowego określenia pełnego zakresu korzyści i kosztów projektu.

Przewodnicząca komisji Ruth Cadbury oświadczyła, że plany dotyczące trzeciego pasa należy obecnie wstrzymać, a rząd powinien wrócić do dopracowania projektu. Według niej Departament Transportu najwyraźniej nie miał wystarczająco dużo czasu na przygotowanie najbardziej kompleksowej analizy ekonomicznej. Nazwała również niedawne zeznania Komisji ds. Zmian Klimatu dotyczące wpływu trzeciego pasa na klimat czymś, czego rząd nie może ignorować.

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Koszt rozbudowy

Posłowie przeanalizowali 90 pisemnych zeznań i wysłuchali przedstawicieli społeczności, branży lotniczej, środowiska akademickiego, władz lokalnych, ekonomistów, Komisji ds. Zmian Klimatu, inicjatorów dwóch wariantów trzeciego pasa oraz ministra lotnictwa. Wśród uczestników dyskusji był dyrektor generalny Heathrow Thomas Woldbye.

Zgodnie z projektem dokumentu rządowego rozbudowa ma być oceniana według czterech kryteriów: wzrostu gospodarczego, klimatu, jakości powietrza i hałasu. Komisja zauważyła, że modelowanie PKB zlecone przez Departament Transportu wykazało znacznie niższe wyniki w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami oraz jedynie stosunkowo niewielki dodatkowy wzrost. Linie lotnicze zasadniczo poparły rozbudowę, jednak podkreśliły jej przystępność cenową. Komisja wyraziła obawy, że wzrost opłat dla przewoźników ostatecznie odbije się na pasażerach. Posłowie doradzili rządowi przedstawienie gruntownej analizy luk w projekcie, wzmocnienie kontroli jakości powietrza i hałasu, a także określenie kosztów dla linii lotniczych i pasażerów oraz planów rozwoju transportu publicznego.

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