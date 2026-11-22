W Wielkiej Brytanii wartość środków, które podatnicy trzymają na kontach offshore w rajach podatkowych, po raz pierwszy przekroczyła 1 bln funtów. W latach 2022–2024 wartość sald na takich kontach wzrosła o 10% — wynika z najnowszych dostępnych danych brytyjskiego urzędu skarbowo-celnego HMRC.

Konta offshore i podatki

Jak informuje The Guardian, dane urzędu uzyskał think tank TaxWatch w drodze wniosków o dostęp do informacji. Lista jurysdykcji w tych danych opiera się na wykazie wcześniej sporządzonym przez badaczy Europejskiego Obserwatorium Podatkowego. Obejmuje ona między innymi Hongkong, Jersey, Szwajcarię, Liechtenstein i Panamę.

Znaczna część środków na kontach offshore może być prawidłowo zgłoszona brytyjskiemu urzędowi skarbowemu. Jednocześnie, według publikacji, znaczące kwoty nadal trudno jest wyśledzić i pobrać od nich niezapłacone podatki.

HMRC odzyskiwał średnio 125 mln funtów rocznie z tytułu wcześniej niezapłaconych podatków, odsetek i kar z kont offshore, w tym prowadzonych w rajach podatkowych. Wcześniej urząd szacował kwotę niezapłaconych podatków ze wszystkich kont offshore na 200–700 mln funtów rocznie.

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Problemy z identyfikacją

Według szacunków TaxWatch około jedna piąta kont offshore brytyjskich podatników została zarejestrowana za pośrednictwem systemu automatycznej wymiany informacji finansowych CRS bez unikalnego identyfikatora podatnika. Banki i instytucje finansowe muszą gromadzić takie identyfikatory, jednak ich brak utrudnia przypisanie niezgłoszonych kont konkretnym podatnikom.

Dyrektor TaxWatch Mike Lewis oświadczył, że nowy plan wzmocnienia kontroli przestrzegania wymogów podatkowych przez zamożne osoby i właścicieli aktywów offshore będzie wymagał dodatkowych zasobów, wiedzy specjalistycznej i czasu. Według niego większość przypadków uchylania się od podatków wiąże się z bardziej złożonymi strukturami niż konta automatycznie zgłaszane organom podatkowym.

HMRC poinformował, że zintensyfikował działania dotyczące najbardziej złożonych ryzyk offshore i zatrudnia dodatkowych 400 pracowników, aby do 2030 roku przeciwdziałać nieprzestrzeganiu wymogów podatkowych przez zamożnych podatników. Urząd wyznaczył także specjalnych menedżerów ds. kontroli podatkowej dla ponad 200 miliarderów i oczekuje uzyskania co najmniej 500 mln funtów w ramach szerszego celu zapewnienia 10 mld funtów dodatkowych wpływów podatkowych do 2030 roku.

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