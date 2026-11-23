W Wielkiej Brytanii bokser Tyson Fury powiedział, że wkrótce po zwycięstwie nad Władimirem Kliczką w 2015 roku zdiagnozowano u niego schizofrenię. Jak podaje BBC Sport, po wypisaniu go ze szpitala potwierdzono również diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej.

Hospitalizacja w 2016 roku

Fury i jego żona Paris opowiedzieli o tym okresie w dokumencie Netflixa, który ma zostać wydany w piątek. W czerwcu 2016 roku bokser został hospitalizowany z podejrzeniem zawału serca. Lekarze poinformowali, że przeszedł atak lęku.

Według Fury’ego z powodu silnego lęku zwrócił się on do psychiatry w Londynie. Bokser powiedział, że słyszał głosy grożące skrzywdzeniem jego i jego rodziny. Wspominał też, że wydawało mu się, iż radio zwraca się bezpośrednio do niego, a w szpitalu prosił żonę, by go stamtąd zabrała, ponieważ uważał, że zagrażają mu „iluminaci”.

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Okres po walce o tytuł

Po zwycięstwie nad Kliczką Fury przytył i, jak twierdzi, miał problemy z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Powiedział, że nie mógł normalnie komunikować się z ludźmi z powodu głosów w głowie, które prześladowały go przez kilka lat.

Sportowiec nazwał 2017 rok punktem zwrotnym, gdy podczas świętowania Halloween poczuł wstyd z powodu swojego wyglądu i uzależnienia od alkoholu. Potem skupił się na rodzinie i wznowił treningi. W 2020 roku Fury ponownie zdobył tytuł mistrza świata, pokonując Deontaya Wildera. Teraz przygotowuje się do walki z Anthonym Joshuą, zaplanowanej na 11 grudnia w Cardiff i transmitowanej na Netflixie.

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