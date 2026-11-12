Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii przygotowuje demonstracyjny start odrzutowego drona Talon Blue firmy Northrop Grumman z brytyjskiego lotniskowca na wodach Zjednoczonego Królestwa w 2027 roku. The War Zone poinformował o tym, powołując się na oświadczenie firmy oraz wystąpienie pierwszego lorda morskiego, generała sir Gwy­na Jenkinsa.

Northrop Grumman oświadczył, że przez najbliższe 12 miesięcy będzie współpracował z Royal Navy przy przygotowaniu przyszłej demonstracji. Według Jenkinsa próby odbędą się w ramach projektu Vanquish i będą obejmowały start aparatu z lotniskowca.

Przygotowanie demonstracji

Jenkins ogłosił zamiar uruchomienia Talon Blue podczas Międzynarodowej Konferencji Potęgi Morskiej w Norwegii, przemawiając na pokładzie HMS Prince of Wales. Jest to jeden z dwóch lotniskowców typu Queen Elizabeth, które służą w Royal Navy.

Wyjaśnił, że próby mają dostarczyć marynarce danych do oceny bezpiecznego i skutecznego działania bezzałogowych bojowych statków powietrznych wraz z obecnym skrzydłem lotniczym okrętu. Jenkins zaznaczył również, że szybkie wdrażanie nowych technologii wiąże się z pewnymi zagrożeniami.

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Projekt Vanquish

Projekt Vanquish, o którym Jenkins po raz pierwszy poinformował we wrześniu 2025 roku, zakłada demonstrację startu i powrotu autonomicznej platformy drugiego poziomu z lotniskowca bez katapulty i urządzeń hamujących. Lotniskowce typu Queen Elizabeth są okrętami krótkiego startu i pionowego lądowania i nie są wyposażone w takie systemy.

W brytyjskiej terminologii platformy tej klasy mają być relatywnie niedrogie do użycia w środowisku wysokiego ryzyka, gdzie mogą nie powrócić, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do wykonywania odpowiednich zadań. Talon Blue, który amerykańskie wojsko oznaczyło również jako YFQ-48A, odbył pierwszy lot dopiero w ubiegłym miesiącu.

Royal Navy testowała już na lotniskowcach typu Queen Elizabeth bezzałogowce śmigłowe, w tym amerykański Mojave firmy General Atomics oraz Tekever AR5. Talon Blue ma silnik odrzutowy i jest bardziej zaawansowanym aparatem niż te drony.

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