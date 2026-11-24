W Wielkiej Brytanii Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) ostrzegł firmy technologiczne, że ich agenci AI mogą podlegać regulacjom finansowym, jeśli świadczą usługi regulowane. W takim przypadku firmy powinny współpracować z regulatorem, podaje Channel NewsAsia.

Jakie usługi mogą podlegać regulacjom

FCA zaznaczył, że nazywanie firmy dostawcą technologii nie wystarcza, aby zwolnić ją z regulacji finansowych. Wymogi mogą mieć zastosowanie do produktów zawierających regulowane usługi, w tym promocje finansowe, doradztwo lub usługi płatnicze.

Oświadczenie regulatora opublikowano wkrótce po tym, jak Meta ogłosiła uruchomienie w Wielkiej Brytanii swojego osobistego agenta AI Muse. Według firmy narzędzie może odnawiać ubezpieczenie samochodowe, ubiegać się o zwrot pieniędzy i dokonywać zakupów online.

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Ostrzeżenia dla użytkowników

FCA nie wymienił w swoim oświadczeniu konkretnych firm. Meta nie udzieliła natychmiastowego komentarza na zapytanie Reutersa. Według materiału Muse pobrano ponad 10 mln razy po jego uruchomieniu w Stanach Zjednoczonych we wrześniu.

Regulator wezwał również użytkowników agentów AI, aby ustalili, jaką ochronę będą mieli, jeśli coś pójdzie nie tak. Osobno FCA zalecił zrozumienie, jakimi informacjami użytkownicy dzielą się z takimi systemami i czy jest to bezpieczne.

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