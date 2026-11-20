W Wielkiej Brytanii Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO) wszczęło dochodzenie po tym, jak pacjentka dowiedziała się, że szczegółowe notatki jej psychoterapeuty, w tym dotyczące żałoby i traumy, zostały przesłane do systemu dostępnego dla ponad 100 tys. pracowników Narodowej Służby Zdrowia (NHS). Poinformował o tym The Guardian.

Kobieta, którą publikacja nazywa Rosanną, zobaczyła szczegółowe notatki terapeuty na ekranie komputera podczas wizyty u lekarza rodzinnego. Później, dzięki wnioskom o dostęp do informacji, ustaliła, że jej dokumentację przeglądali pracownicy, którzy nie pracowali w funduszu szpitalnym, w którym była leczona.

Zapisy w systemie elektronicznym

Notatki psychoterapeuty zostały przesłane do London Care Record — elektronicznego systemu medycznego, do którego dostęp ma nawet 140 tys. pracowników NHS. Następnie Rosanna przerwała leczenie psychoterapeutyczne choroby afektywnej dwubiegunowej w funduszu South London and Maudsley NHS. Jak powiedziała, podczas ciężkiej choroby i po śmierci jednego z rodziców pozostała bez specjalistycznego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

Fundusz oświadczył, że intymne szczegóły sesji nie były udostępniane. Jednocześnie w odpowiedzi dla pacjentki przyznał, że do systemu automatycznie przesyłano „kluczową treść sesji”, a bardzo prywatne materiały mogą być udostępniane w kontekście leczenia.

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Pytania o zgodę i poufność

We wrześniu Rosanna złożyła wniosek o dostęp do danych osobowych, aby ustalić, jakie dokładnie informacje zostały udostępnione, jednak do czasu publikacji nie otrzymała odpowiedzi od funduszu. Wyraziła również obawę, że bez wiedzy pacjentów mogły być udostępniane zapisy psychoterapeutyczne innych osób, w tym dzieci.

Posłanka Bell Ribeiro-Addy zwróciła się do rządu z pytaniem o wytyczne dla funduszy zdrowia psychicznego dotyczące udostępniania takich danych. Młodszy minister zdrowia James Frith odpowiedział, że dokumentacja związana z bezpośrednim leczeniem jest udostępniana na podstawie domniemanej zgody.

Dyrektor medyczny South London and Maudsley NHS, profesor Derek Tracy, przeprosił za opóźnienia w odpowiedziach dla pacjentki. Jak powiedział, lekarze mogą ograniczać dostęp do informacji do lokalnych zespołów funduszu i ukrywać poszczególne części dokumentacji, aby połączyć udostępnianie niezbędnych danych medycznych z ochroną prywatności.

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