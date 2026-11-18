Brytyjski Urząd Ochrony Środowiska (OEP) oświadczył, że minister środowiska Angela Eagle, jej resort oraz organizacja Natural England naruszają przepisy dotyczące ochrony środowiska, nie zapewniając odpowiedniej ochrony dzikim ptakom. Jak podaje The Guardian, liczebność dzikich ptaków w Wielkiej Brytanii spadła do najniższego poziomu od początku obserwacji.

Według nowych danych w ciągu pięciu lat zmniejszyły się populacje 45% ze 132 rodzimych gatunków ptaków lęgowych w kraju. Według szacunków British Trust for Ornithology w ciągu ostatnich pięciu dekad z brytyjskich krajobrazów ubyło ponad 73 mln dzikich ptaków. Spadek dotknął między innymi jerzyków, turkawek, mazurków, świstunek leśnych i gili.

Zarzuty regulatora

OEP oświadczył, że Eagle nie spełniła wymogów dotyczących tworzenia nowych specjalnych obszarów ochrony ptaków, rozszerzania już istniejących takich obszarów oraz dodawania nowych gatunków do wykazu objętych ochroną. Na tych obszarach, znanych jako Special Protection Areas, ptaki i ich siedliska są chronione prawnie.

Regulator uważa również, że Natural England nie podjęła niezbędnych działań, aby utrzymać lub odtworzyć populacje dzikich ptaków do odpowiedniego poziomu oraz zapewnić wystarczające siedliska. Osobno OEP wskazał na brak przeglądu tego, czy ptaki mają wystarczającą powierzchnię i różnorodność siedlisk.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obszary chronione

W Anglii istnieją 82 specjalne obszary ochrony ptaków, a także sześć obszarów transgranicznych i morskich. Według OEP opóźnienia ze strony urzędników pozostawiły znaczną liczbę siedlisk ptaków bez wymaganego poziomu ochrony oraz zwiększyły zakres działań potrzebnych do stworzenia wystarczającej sieci takich obszarów.

Rząd Wielkiej Brytanii podjął prawne zobowiązanie do rozszerzania obszarów chronionych w ramach celu ochrony co najmniej 30% lądów i akwenów morskich do 2030 roku. Jednocześnie najnowsze statystyki Ministerstwa Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich wskazują, że niemal połowa gatunków ptaków w Wielkiej Brytanii nadal zmniejsza swoją liczebność zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wezwało do pilnego tworzenia nowych i rozszerzania istniejących specjalnych obszarów ochrony, a także do wprowadzenia ukierunkowanych działań dla kulika wielkiego, bąka zwyczajnego i błotniaka zbożowego.

Czytaj nas na