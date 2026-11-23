Brytyjski producent chipów Arm Holdings przedłużył kontrakt z dyrektorem generalnym Rene Haasem do 2033 roku. Od 1 grudnia zostanie on również zastępcą przewodniczącego SoftBank Group.

Kontrakt do 2033 roku

O przedłużeniu kontraktu poinformowała Channel NewsAsia. Haas kieruje Arm od 2022 roku. W 2023 roku pod jego kierownictwem firma wróciła na rynek publiczny poprzez wart 65 mld dolarów debiut na Nasdaq.

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„Nigdy nie byłem tak pewny przyszłości Arm... Jestem w pełni zaangażowany w wykorzystanie pełnego potencjału Arm przez wiele nadchodzących lat” — powiedział Haas w poniedziałek.

Twórca architektur procesorów

Arm licencjonuje projekty procesorów wykorzystywane w smartfonach, komputerach osobistych, serwerach i podłączonych urządzeniach. Przed dołączeniem do Arm w 2013 roku Haas pracował w Nvidii, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora generalnego działu produktów obliczeniowych.

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